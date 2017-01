Inter, D’Ambrosio ha convinto Pioli e ora punta al rinnovo

Dopo un avvio di stagione non certo esaltante nel quale spesso gli è stato preferito Santon, Danilo D’Ambrosio è riuscito ad imporsi e guadagnarsi il posto da titolare fisso sulla fascia destra. Il terzino napoletano classe 1988 ha convinto, a suon di prestazioni interessanti, il tecnico Pioli a puntare su di lui arrivando a creare una catena molto valida insieme a Candreva sulla fascia destra e ora sembra giunto il momento di sedersi al tavolo delle trattative per mettere nero su bianco il rinnovo contrattuale del terzino. Ausilio discuterà con l’agente del calciatore il rinnovo portando la nuova scadenza a giugno del 2021, soluzione che piace e non poco ad entrambe le parti visto che ormai D’Ambrosio ha scavalcato i compagni, Santon in primis, nelle gerarchie di Pioli ed è titolare inamovibile.

La proposta di rinnovo contrattuale va a rappresentare per il terzino napoletano una grande ricompensa per il lavoro svolto e soprattutto un’enorme iniezione di fiducia visto che in estate, come in altre sessioni di mercato, era stato più volte inquadrato come uno dei giocatori in esubero con i quali cercare di fare cassa. La situazione si è capovolta e D’Ambrosio si è guadagnato la fascia destra e con essa il rinnovo di contratto fino al 2021.

di Filippo Rivani

Video - Pioli: "Inter, è stata una prestazione di grande carattere" 00:55

