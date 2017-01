Inter, due sorprese: Biabiany rifiuta il Chelsea, dal Jiangsu arriva l'australiano Sainsbury

Gli occhi sono posati su Kostas Manolas per la prossima stagione, ma l'ultimo giorno del mercato invernale propone per l'Inter il nome che non ti aspetti: quello di Trent Sainsbury, venticinquenne difensore centrale del Jiangsu. Ovvero il club controllato da Suning. Il primo affare tra le due sponde della nuova proprietà nerazzurra è lui, che andrà a rimpiazzare Andrea Ranocchia, ufficializzato dall'Hull City.

Rimpiazza Ranocchia

Secondo quanto rivela 'Sky Sport', sarà proprio Sainsbury il nuovo profilo difensivo a disposizione di Stefano Pioli per la seconda parte della stagione. Un arrivo a sorpresa, quello di un elemento dal curriculum fino a questo momento piuttosto modesto: ha iniziato in patria con i Central Coast Mariners, trasferendosi nel 2014 in Eredivisie per vestire la maglia dello Zwolle e quindi, a gennaio 2016, in Cina, acquistato dal Jiangsu. Nel pacchetto, anche 24 presenze con la nazionale australiana, con la quale ha esordito tre anni fa. Ma i punti interrogativi sul suo arrivo rimangono.

Bravo con i piedi

Sainsbury può disimpegnarsi sia nella difesa a quattro che nella retroguardia a tre. Ha passaporto inglese, altro fattore che lo ha reso papabile per l'Inter. Buon fisico come dimostra il suo metro e 84 d'altezza, è un centrale che sa giocare il pallone, come modernità comanda: bravo nell'impostare l'azione da dietro, sa aprire il gioco per gli esterni con lunghe sventagliate. Essendo gli staff medici di Inter e Suning già a stretto contatto, l'australiano non dovrebbe nemmeno effettuare le visite mediche.

Biabiany rifiuta il Chelsea

Trofeo Berlusconi, Milan-Inter, Jonathan Biabiany e Geoffrey Kondogbia festeggiano il gol vittoriaLaPresse

A far da contraltare all'arrivo - praticamente certo, considerati i rapporti tra i due club - di Sainsbury, c'è la mancata partenza di Jonathan Biabiany: l'esterno ha rifiutato la proposta del Chelsea, in quanto poco convinto di cambiare squadra soltanto per un semestre. L'ex parmense vorrebbe sentirsi maggiormente coinvolto in un progetto a lunga durata, ed è per questo che ora attende qualche proposta: molto difficile che possa rimanere in Italia per vestire le maglie di Bologna o Palermo, possibile un approdo in Cina dopo la chiusura del mercato europeo. Proprio al Jiangsu?