Inter, è fatta per Lucas Leiva: c'è il sì del Liverpool per il prestito secco

Stefano Pioli e Piero Ausilio avevano a più riprese sottolineato, in questi giorni, come l’Inter avesse le idee chiare riguardo al rinforzo da inserire per completare l’organico a gennaio e completare una rosa che mira a tornare in Champions League. A quanto pare non sbagliavano visto che il rinforzo a centrocampo tanto atteso dal tecnico potrebbe arrivare già in tempo per la ripresa del campionato. L’Inter ha in pugno Lucas Leiva, 29enne mediano brasiliano in uscita dal Liverpool. I Reds, proprio in queste ore, hanno dato il loro benestare alla cessione del ragazzo in prestito a gennaio e, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, mancherebbero solamente i dettagli per completare un affare che non peserà eccessivamente sulle casse del club nerazzurro.

Leiva sbarcherà a Milano in prestito secco, senza alcun obbligo di riscatto ed avrà sei mesi per guadagnarsi la permanenza in nerazzurro e un nuovo contratto (l’attuale col club inglese scadrà il 30 giugno 2017). Pioli avrà così il mediano di sostanza che attendeva e che già in passato è stato vicino a vestirsi di nerazzurro (piaceva molto a Mancini che l’avrebbe voluto alle sue dipendenze già lo scorso anno).

In Inghilterra dal 2007: col suo arrivo Medel farà il difensore a tempo pieno?

Pilastro del Liverpool dai tempi di Rafa Benitez, Leiva è arrivato in Premier League dal Gremio nel 2007 e da quel momento ha sempre vestito la maglia dei Reds collezionando oltre 300 presenze e togliendosi la soddisfazione di vincere una League Cup nel 2012. Centrocampista caparbio e ideale per dare equilibrio dal 2010 al 2016 ha primeggiato per cinque anni di fila nella classifica dei tackle per partita in Premier League: una statistica che spiega il temperamento di questo ragazzo ideale per fare il frangiflutti davanti alla difesa ed agire sia in una mediana a due che a tre.

Questo innesto permetterà a Pioli anche di utilizzare Medel da difensore centrale, il ruolo dove l’ex tecnico laziale aveva scelto di far giocare il cileno prima dell’infortunio nel derby dello scorso 20 novembre. Assistito da Kia Joorabchian, consulente di fiducia di Suning, Leiva aveva già dato il sì al trasferimento a gennaio e, salvo sorprese, potrebbe mettersi a disposizione di Pioli già dalla prossima settimana, quando il mercato aprirà ufficialmente i battenti.