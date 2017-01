Inter, è Pioli il top player: 25 punti in 10 partite. Ora la Champions è davvero possibile

L’Inter ha finalmente trovato l’uomo della svolta: Stefano Pioli. Nonostante i grandi giocatori acquistati dalla proprietà cinese, sembra proprio che l’ex-allenatore della Lazio sia stata la chiave per stravolgere la squadra. Da quando siede sulla panchina nerazzurra Pioli ha infatti raccolto 25 punti in 10 partite, portando i nerazzurri nelle zone alte della classifica.

La svolta sul campo e in spogliatoio

Al debutto dell’allenatore nel derby, nessuno (o pochi) avrebbero scommesso sui risultati che avrebbe ottenuto nel giro di due mesi: oltre alle otto vittorie delle dieci partite sulla panchina nerazzurra in Serie A, il tecnico è stato soprattutto capace di risollevare calciatori che fino a quel momento erano davvero stati deludenti, uno su tutti Geoffrey Kondogbia. Pioli ha saputo inoltre trovare un modulo adatto per la squadra, sapendo soprattutto individuare gli uomini adatti da mandare in campo, in modo che la squadra non fosse più così sbilanciata e subisse tante reti. Dopo le prime uscite in del tutto convincenti, la vittoria per 2-0 in casa col Genoa ha dato la svolta: l’Inter ha segnato 16 reti in sette gare, ma soprattutto ne ha subite soltanto due ed è questo che sta dando così tanta credibilità al lavoro di Pioli.

Stefano Pioli Inter Pescara 2017LaPresse

La prova del 9 allo Juventus Stadium

Con la vittoria di sabato sera per 3-0 sul Pescara, l’Inter ha allungato a 7 la striscia positiva. Nella sfida alcuni giocatori fondamentali sono stati poco utilizzati o non sono scesi in campo, dato che ora per i nerazzurri si apre una settimana davvero cruciale: martedì sera ci sarà innanzitutto l’impegno di Coppa Italia in casa contro la Lazio, gara valida per i quarti di finale che potrebbe quindi dare la possibilità ai nerazzurri di andarsi a giocare per il secondo anno di fila la semifinale del torneo. Domenica prossima andrà inoltre in scena la delicatissima sfida dello Juventus Stadium contro la squadra di Allegri: questa sarà la cosiddetta “prova del 9” per la squadra di Pioli, che dovrà provare a tornare da Torino con punti, ma soprattutto con una grande prestazione per dimostrare di poter davvero ambire al ritorno in Champions League.

Video - Pioli: "La competitività fa crescere il nostro livello" 01:57

di Davide La Vattiata