Inter e una stagione che non vedi l'ora che finisca...

Altro week end da incubo e quella dell’Inter diventa ormai una crisi Interminabile. Un gioco di parole che rende l’idea dello stato d’animo dei nerazzurri che perso Pioli non vanno tanto lontano, rimediando un’altra sconfitta, la 14esima di questo campionato. L’Inter ha conquistato solo 2 punti nelle ultime 8 gare, raggiungendo così anche il record negativo di 8 partite senza vittoria: non accadeva dal 1982. Peggio di così... Ora testa alla prossima stagione, ma ci saranno tanti punti da chiarire prima di impostare l’annata 2017-2018 dove servirà per forza di cose un’inversione di marcia. Ormai i fasti del Triplete sono superati...

Inter: Europa o no per Suning fa lo stesso

La sconfitta, l’ennesima in questo campionato, contro il Sassuolo ha messo sempre più alla porta l’Inter che ora è 8a in campionato a -4 dal Milan. Ci sono ancora due giornate e 6 punti in palio, ma i nerazzurri sembrano davvero lontani dal poter rientrare in Europa. Tanto vale, cominciare subito a preparare la prossima stagione con il gruppo Suning che spera finalmente di piazzare quei colpi che non gli sono riusciti l’estate scorsa a causa dei vincoli del fair play finanziario. Per come sono andati gli ultimi mesi, diventa addirittura un fattore positivo evitare il 6° posto per permettere ai nerazzurri di giocare la tournée estiva in estremo oriente nella seconda parte di luglio, tournée organizzata e voluta dallo stesso Suning che tiene moltissimo a questo appuntamento ‘casalingo’. Conoscendo le disponibilità finanziare del gruppo cinese, diventa così marginale una presenza in Europa League per fare mercato. Per molti versi resta però un aspetto ultra negativo quello di non andare in Europa, dalla questione prestigio al disabituarsi al doppio impegno settimanale. Che sia da motivazione per la prossima stagione!

Video - Caos Inter: da Benitez a de Boer, 8 allenatori cambiati negli ultimi 6 anni 01:27

Conte, Spalletti, Simeone, Sarri, tanti nomi e poche (vere) idee

Qual è la prima cosa da fare? In primis bisognerà scegliere il nuovo allenatore dopo il “pasticcio Pioli”, dove per pasticcio intendiamo quello della società... Si sono fatti tanti nomi, da Conte a Simeone passando anche per Spalletti e Sarri. Tutti nomi altisonanti, ma per ora non c’è nessuna conferma. Conte resterà al Chelsea, Simeone all’Atlético Madrid, difficile che Sarri lasci proprio ora il Napoli. Il più probabile sembrerebbe Spalletti visto il suo passato con Sabatini, ma questo non implica certezze su chi siederà sulla panchina dei nerazzurri. C’è tanta confusione, tanti nomi sul piatto (anche per dare un segnale che si sta lavorando per il futuro) ma poche vere certezze e risposte sul fronte tecnico. Il progetto, per ora, non convince.

Video - Spalletti: "Io e Sabatini di nuovo insieme? Perché no..." 01:24

" L’esonero di Pioli? L’ho trovato abbastanza normale. Era inutile farlo rimanere, è una decisione per non dare neanche l'esempio che un allenatore che non vince da sette partite rimane lì comunque. Pur rispettando Pioli, e questo serve per avere un'idea di cosa sono i giocatori al di là dell'allenatore. Conte o Simeone? Non mi auspico un bel niente. Mi auguro che i giocatori rispondano chiunque sia l'allenatore. [Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter a margine del Candido day] "

Il dualismo Sabatini-Ausilio

E dal ‘problema’ allenatore a quello di diretto sportivo. Con l’arrivo di Walter Sabatini ci sarà sicuramente un passo indietro di Piero Ausilio, ma sarà la scelta giusta? Il rischio è di creare un dualismo all’interno della stessa società con due personalità molto diverse l’una dall’altra. Sabatini ha grande carattere e ha dimostrato di saper piazzare qualche colpo in carriera, ma per ora restano forti dubbi su come si strutturerà l’assetto societario con questo nuovo arrivo. Ausilio, dopo il rinnovo fino al 2020, non si occuperà più di giocatori e/o di allenatori? Sarà solo Sabatini a prendere decisioni per quanto riguarda l’area tecnica? Non troveremo le risposte tanto presto...

Video - Da Ilicic a Pastore, le migliori plusvalenze di Sabatini 01:47

" In questo momento siamo tutti delusi. C'è poco da commentare, è un problema psicologico. In questi casi c'è soltanto da capire dove c'è una luce e convincere in campo senza pensare troppo al futuro, ma lavorando per fare meglio. Questi nuovi azionisti stanno tentando di costruire qualcosa, ma non hanno avuto fortuna in questo momento, ma il gruppo e le persone sono molto serie. Bisogna dargli fiducia. L'arrivo di Sabatini? Non lo so, va valutato. [Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter a margine del Candido day] "

Occhio ai giocatori: ci sono davvero delle fazioni?

Altro tema caldo, il gruppo di giocatori. Pioli è stato mandato via, ma nell’ultimo periodo erano evidenti le difficoltà nella gestione del gruppo. Esonerare i giocatori, si sa, non si può fare ma bisognerà riflettere bene su molti elementi della rosa. E non parliamo solo di quelli oggettivamente inferiori dal punto di vista tecnico, parliamo anche dei big, quelli dagli ingaggi forti, quelli che sono costati parecchio e che (forse) hanno reso molto al disotto delle loro aspettative nel corso di questa stagione. Ci sono davvero delle fazioni all’interno della squadra? C’è davvero questo fantomatico gruppo argentino da cui dipenderebbero tutte le scelte dell’Inter? Ai piani alti ci sono persone nuove, è ora che la (nuova) società intervenga nel resettare tutte queste correnti eredità del passato.