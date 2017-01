Inter, ecco Gagliardini: 3 milioni per il prestito, 20 più bonus per il riscatto

Ci siamo, Roberto Gagliardini sarà il primo acquisto del mercato di gennaio targato Suning. Ieri avevamo parlato del duello Juventus – Inter per il giovane scuola Atalanta. Notizie di questa mattina danno invece per chiusa la trattativa in favore dei nerazzurri. Queste le cifre: prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto o obbligo di riscatto (dettagli ancora da definire) fissato a 20 milioni più altri 3 milioni di bonus.

Il classe ’94 firmerà un quadriennale fino al 2021 da 1.5/2 milioni di euro all’anno compresi di bonus. Durante la giornata odierna, o al massimo domani mattina, verranno svolte le visite mediche. Successivamente Gagliardini raggiungerà i nuovi compagni al ritiro di Marbella.

Primo giorno di mercato, primo derby di mercato, nel quale Suning dimostra la sua forza portandosi a casa uno dei migliori prospetti del calcio Italiano. Se le premesse sono queste nei prossimi giorni e mesi ne vedremo delle belle.