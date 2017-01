Inter, effetto Pioli: nessuno meglio dei nerazzurri, e ora la panchina è un'arma

L'Inter ora si gode l'effetto Pioli

Sei vittorie consecutive in campionato, otto se si considerano anche le Coppe, una classifica che ora non spaventa più e anzi alimenta i sogni di una rimonta che avrebbe realmente del clamoroso. Il tutto in circa di due mesi, il tempo che ha impiegato Stefano Pioli per ribaltare - o meglio, normalizzare - la truppa nerazzurra.

Nessuno meglio dell'Inter

Dall'8 novembre a oggi Stefano Pioli si è seduto sulla panchina interista in 12 occasioni (9 in campionato, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia) collezionando 9 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Un cammino imponente, merito del lavoro di normalizzazione che ha saputo impostare con grande serietà l'ex tecnico della Lazio. Se si allarga l'orizzonte a tutto il campionato italiano, dopo l'esonero di de Boer nessuno ha fatto meglio di Icardi e compagni. Al lavoro di Pioli, infatti, va aggiunto anche la vittoria sul Crotone con Vecchi in panchina, per un totale di 8 successi e ben 25 punti conquistati. Nessuno, nemmeno la Juve di Allegri ha tenuto un simile passo.

Niente bronci, ora la panchina è un'arma fondamentale

Dei singoli si è già detto e scritto molto (anche qui), ma il grande merito di Pioli è stato quello di recuperare l'anima del gruppo, responsabilizzando e coinvolgendo tutti i ragazzi a disposizione, anche chi giocava meno. Un limite caratteriale di de Boer, spesso sottolineato nelle ultime settimane dai vari senatori nerazzurri, da Miranda a Joao Mario, passando per capitan Icardi. Con il tecnico italiano, invece, tutti si sentono parte del gruppo, disposti a sacrificarsi e a dare il massimo nel momento del bisogno. Anche dalla panchina. Non pul certo essere un caso che nelle ultime sfide chi è entrato a gara in corsa è risultato decisivo. Joao Mario a Palermo, ma anche i vari Eder, Palacio, senza dimenticare quel Gagliardini arrivato tra mille dubbi e capace di prendersi le chiavi del motore interista in meno di una settimana.

de Boer chi?

E così c'è già chi rimpiange la scelta estiva - spinta dalla vecchia dirigenza, quella per intenderci che faceva riferimento completamente a Thohir - di puntare su de Boer per sostiture in corsa Roberto Mancini. Azzardo pagato a carissimo prezzo nella prima parte della stagione, e a cui ora Pioli sta cercando di mettere una pezza. Questa striscia di vittorie ha infatti sepolto anche le vedove del tecnico olandese, finito nel dimenticatoio così come le critiche a una società che proprio con l'esonero dell'ex Ajax ha come scavato un solco definitivo e decisivo tra vecchia e nuova era, con Suning ormai sempre più presente al timone di comando. Una sterzata che è sicuramente servita anche a Pioli, supportato in pieno dalla nuova dirigenza, in grado così di lavorare con assoluta tranquillità per presente e futuro.