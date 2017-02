Inter-Empoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Eder; Palacio. All. Pioli

Squalificati: Perisic, Icardi

Indisponibili: Brozovic

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Cosic, Costa, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Pucciarelli, Maccarone. All. Martusciello

Squalificati: Bellusci

Indisponibili: Barba, Pasqual

STATISTICHE OPTA

L’Inter è imbattuta nelle ultime nove sfide contro l’Empoli in campionato (otto vittorie e un pareggio), mantenendo la porta inviolata in sei di queste.

L’Inter ha guadagnato i tre punti in 10 delle 11 partite casalinghe contro l’Empoli in Serie A (una sconfitta): l’unica vittoria della squadra toscana a Milano contro i nerazzurri è arrivata gennaio 2004 con il punteggio di 1-0 (gol di Rocchi).

L’Inter ha vinto le ultime sette partite casalinghe di campionato: l’ultima striscia più lunga per i nerazzurri risale al maggio 2011, quando arrivarono a quota 13.

L’Empoli ha segnato per tre partite consecutive in campionato: i toscani non arrivano a quattro da febbraio 2016.

In questo campionato l’Empoli ha sempre alternato una trasferta con almeno due reti subite a una con la porta inviolata: sconfitta per 4-1 contro il Crotone nell’ultima uscita.

L’Inter è la squadra di questo campionato con il maggior numero di dribbling riusciti (264) e con la più alta percentuale di successo degli stessi (61%).

Da una parte nessuna squadra ha recuperato meno punti dell’Empoli da situazione di svantaggio (uno soltanto, contro il Torino nell’ultimo turno), dall’altra l’Inter è quella che ne ha guadagnati di più (15, grazie a quattro vittorie in rimonta e tre pareggi).

Sono quattro i giocatori dell’Inter che hanno giocato tutte le partite di questo campionato (Candreva, Icardi, Handanovic, Miranda): è la squadra che conta più uomini sempre presenti.

La prima doppietta in Serie A di Levan Mchedlidze è arrivata proprio contro l’Inter nel maggio 2015 – per il georgiano cinque gol in questo campionato, tutti nelle ultime sette presenze.

Negli ultimi due campionati Ivan Perisic ha mancato cinque partite: i nerazzurri hanno vinto quattro di questi incontri, con una percentuale di vittorie che passa dal 52% con lui in campo all’80% senza di lui.

***