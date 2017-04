Inter, ennesima rivoluzione di mercato: solo Icardi, Gagliardini e Candreva sicuri di restare

Inter in ritiro. Una scelta logica, quanto inaspettata ad inizio stagione quando per molti addetti ai lavori dovevano essere i nerazzurri la vera squadra anti Juventus. Così non è stato e settimana dopo settimana, mese dopo mese, le cose sono andate sempre peggio. Terza sconfitta nelle ultime 4 gare per l’Inter che ora rischia concretamente di non andare neanche in Europa League, neanche partendo dal tanto odiato turno preliminare di Luglio.

Tutti in punizione e ora sono pochissimi i giocatori sicuri di restare anche per la prossima stagione. Sono pochi i pilastri di questa Inter, da Icardi a Gagliardini passando per Candreva. Tutti gli altri sono in discussione e rischieranno il taglio a fine stagione, aspettandoci la rivoluzione (l’ennesima) del mercato estivo. I vincoli del fair play finanziario - questa volta - saranno più elastici e ci si aspetta fino a 10 nuovi innesti di qualità per la prossima annata, sperando che questa sia la volta buona. Ma chi se ne andrà? Quali saranno i giocatori che faranno parte dell’Inter del futuro?

Giocatori sicuri di restare

Giocatore Scadenza contratto Roberto GAGLIARDINI 2021 João MÁRIO 2021 Mauro ICARDI 2021 Danilo D'AMBROSIO 2020 Antonio CANDREVA 2020 Andrei RADU 2020 Andrea PINAMONTI dalla Primavera

Sono veramente pochi i giocatori sicuri di riconferma all’Inter. Ovviamente c’è capitan Icardi che proprio in questa stagione ha rinnovato fino al 2021, dentro questa lista anche gli ultimi acquisti Gagliardini, Candreva e João Mário. Difficile immaginare una cessione di D’Ambrosio, visto che ha appena rinnovato fino al 2021, possibili chance dalla prossima stagione per il portiere Popa e per Pinamonti che già in questa stagione ha collezionato qualche presenza tra campionato e Europa League.

Giocatori in forse

Giocatore Scadenza contratto Marcelo BROZOVIĆ 2021 Barbosa GABRIEL 2021 Gianluca CAPRARI 2021 Ivan PERISIĆ 2020 Geoffrey KONDOGBIA 2020 Citadin ÉDER 2020 Jeison MURILLO 2020 Assane GNOUKOURI 2020 Senna MIANGUE 2020 Rey MANAJ 2020 George PUSCAS 2020 Samir HANDANOVIC 2019 Andrea RANOCCHIA 2019 Cristian ANSALDI 2019 Yuto NAGATOMO 2019 Gary MEDEL 2018 João MIRANDA 2018 Eloge YAO 2018 Loris ZONTA 2018 Federico DIMARCO 2018

Saranno davvero tante le scelte da fare in estate per i nerazzurri. Ausilio e soci stanno pensando a tanti nomi per rinforzare la squadra, ma prima si dovrà capire chi tenere e chi no. Metà squadra è sotto accusa, da Brozović a João Miranda, per non parlare di Medel, Ansaldi e Nagatomo. Ranocchia tornerà, ma anche questa volta si cercherà una cessione a titolo definitivo per quello che è stato il capitano dell’Inter nelle ultime stagioni. Poi tante situazioni al limite, dove se dovesse arrivare un’offerta allettante l’Inter potrebbe anche dire di sì: da Kondogbia a Murillo, da Éder a Perisić. E Handanovic che farà? Teoricamente è un punto fermo dei nerazzurri, o così dovrebbe essere, ma lo sloveno si era lamentato tempo fa non potendo giocare in Champions. Anche nel suo caso, si aspetta un’eventuale offerta… Poi tanti giovani, c’è da capire se potranno fare parte del progetto Inter: come Caprari, Dimarco, Miangue per non parlare di Gabigol o per meglio dire Gabriel Barbosa. L’agente del brasiliano è stato chiaro, o giocherà nella prossima Inter o sarà addio.

Sicuri partenti

Marco ANDREOLLI 2017 Rodrigo PALACIO 2017 Juan Pablo CARRIZO 2017 Tommaso BERNI 2017 Raffaele DI GENNARO 2017 Davide SANTON 2018 Francesco BARDI 2018 Jonathan BIABIANY 2019 Éver BANEGA 2019 Samuele LONGO 2020

Sicuri di partire altrove sono invece Andreolli, Palacio e i portieri Carrizo, Berni e Di Gennario, i quali hanno un contratto in scadenza a giugno 2017. Quello dei portieri è un tema importante, perché al netto di Handanovic bisognerà capire - ora - chi sarà il secondo e il terzo estremo difensore della squadra nerazzurra. A Frosinone, Francesco Bardi ha fatto bene e potrebbe avere una chance per la prossima stagione, ma se i ciociari dovessero essere promossi in Serie A vien difficile immaginare Bardi lontano dal Matusa. Via anche Santon, Biabiany e Longo (anche se sarà un compito duro per Ausilio cercare di piazzarli dopo i fallimenti delle ultime stagioni), molto probabile anche la partenza di Banega che già in inverno era stato molto vicino al passaggio in Cina. L’argentino ha ricevuto già molte offerte e per i nerazzurri, comunque vada, la cessione del classe ’88 produrrebbe una plusvalenza. Insomma, il lavoro non mancherà per i dirigenti dell'Inter.