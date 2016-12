Inter, Felipe Melo è ad un passo dal Palmeiras

Da tempo vi parliamo di una, più o meno remota, possibilità che Felipe Melo lasci l’Inter e l’Italia per tornare a giocare in Brasile.

Nella notte il centrocampista verdeoro avrebbe trovato l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo al Palmeiras dove andrà a guadagnare un milione di euro l’anno per 3 anni più un bonus alla firma che verrà diluito durante l’intera durata del contratto. Per l’Inter invece ci saranno 2-3 milioni di euro da aggiungere alle casse societarie.

Questa operazione apre così all’arrivo, in prestito, di un centrocampista per i nerazzurri dove il sogno è Luiz Gustavo con il Wolfsburg che non apre a questa soluzione mentre la pista più concreta è quella che porta a Lucas Leiva con il Liverpool che, proprio nella giornata di ieri, ha aperto alla soluzione del prestito.

Per un Felipe Melo che va c’è un centrocampista pronto ad arrivare a Milano, nelle prossime settimane ne sapremo sicuramente di più.

Filippo Rivani

Video - Pioli: "L'espulsione di Felipe Melo è stata ingiusta" 01:01

