Inter, Gabigol allontana il prestito: "Voglio impormi in nerazzurro. Sono felicissimo a Milano"

A margine di un evento organizzato da Pro Evolution Soccer, di cui Gabigol è ambasciatore, proprio il giovane brasiliano ha parlato della sua avventura, per ora deludente, in nerazzurro.

“Non mi sento di abbandonare l’Inter dopo soli tre mesi”. Così ha risposto a chi gli chiedeva di un suo possibile ritorno al Santos nel mercato di gennaio. “Nonostante il poco spazio trovato, sono consapevole che bisogna continuare a lavorare sodo. Mi sto impegnando bene, soprattutto in allenamento, e mi sto inserendo bene nel gruppo”. Gabigol non è riuscito fino ad ora ad esplodere con la maglia nerazzurra, né sotto la gestione De Boer, né con Pioli. Lui però non si sente fuori dal progetto nerazzurro. Sa benissimo che per un giovane che viene da lontano come lui ambientarsi non è facile. “I giocatori italiani giocano in maniera differente. Nessuno ha il mio stile di gioco, è solo questione di abitudine”. Il giovane brasiliano sembra avere le idee molto chiare. Vuole esplodere con la maglia dell’Inter, aspettando pazientemente la sua occasione. “Come si è visto l’altra sera, sono entrato in campo bene. Il piano A è quello di restare all’Inter ed esplodere come ho fatto nel Santos”.

Questo è ciò che si aspettano anche nella dirigenza. Il piano a gennaio sarà sfoltire la rosa. Se almeno due tra Jovetic, Biabiany ed Eder partiranno, Gabigol rimarrà. Altrimenti, si cercherà una soluzione in prestito per il brasiliano, possibilmente in Italia. Per ultimo in ordine di tempo, si è registrato l’interesse dell’Udinese. Oltre alla società friulana qualche tempo fa avevamo parlato di Bologna ed Empoli.

Possiamo quindi essere quasi sicuri che il futuro del giovane brasiliano non sarà in Brasile. Il classe ’96, come si è visto nell’ultima partita, è adorato dalla tifoseria che aspetta solo la sua esplosione. Cosa che si aspetta anche la dirigenza, dopo il pesante esborso di questa estate per aggiudicarselo.

a cura di Stefano Pietrarelli (Twitter: @SPietrarelli97)

Video - Pioli: "Gabigol avrà le sue possibilità all'Inter" 01:06

