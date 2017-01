Inter-Gagliardini: c'è l'ok di Suning, visite mediche in vista

Tutto fatto tra Inter e Atalanta per l'acquisto di Roberto Gagliardini. Il classe '94 sarà subito a disposizione di Pioli e arriverà con la formula del prestito con diritto di riscatto: 2 milioni subito per il prestito più ulteriori 23 milioni per il riscatto a giugno, oltre ad altri 3 milioni di bonus legati alle prestazioni del giovane prodotto del vivaio degli orobici.

Un'operazione totale da 28 milioni, tantissimo se consideriamo che siamo solo nel mercato invernale. Decisivo l'ok finale di Suning che dopo aver appreso del sorpasso sulla Juventus per il giovane giocatore, non ha esitato sulle cifre da inserire a contratto.

Il classe '94 firmerà un contratto da 5 anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Non si hanno ancora notizie sulle visite mediche, ma il centrocampista è atteso quest'oggi a Milano per la firma del contratto con visite annesse tra questa sera e domattina.