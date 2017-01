Inter, Gnoukouri e Yao verso il Crotone; Biabiany aspetta il Bologna

Sembra finalmente concretizzarsi l’interesse del Crotone per i due giovani giocatori dell’Inter: Yao e Gnoukouri. Yao aveva già militato tra le fila dei calabresi e accetterebbe di buon grado il ritorno, mentre Gnoukouri, ricercato anche dal Bologna nei giorni scorsi, non ha ancora accettato la destinazione, ma potrebbe farlo presto.

Yao non ha mai esordito in campionato con la maglia nerazzurra e Gnoukouri non ha convinto la dirigenza che ha pensato per gennaio una sua cessione a titolo definitivo, come preannunciato. Tuttavia il Crotone starebbe pensando ad un prestito per entrambi i giocatori classe ’96 della Costa d’Avorio.

Finestra simile per Biabiany, molto spesso fuori rosa in questa stagione, il quale aspetta il Bologna, da sempre interessata. L’offerta ufficiale ancora non è giunta, ma sembra che il francese possa in questo mercato abbandonare l’Inter. Bisogna attendere con quale formula.