Inter, Hebei Fortune su Kondogbia: ma è più facile cedere Banega

Difficile trovare spunti positivi nel primo anno e mezzo di Geoffrey Kondogbia all'Inter. Più facile, piuttosto, simboleggiare con un episodio negativo la sua fin qui mediocre esperienza nerazzurra: la sostituzione dopo 28 minuti contro il Bologna, perché, Frank de Boer dixit, "non mi vuole ascoltare". Quasi inevitabile, dunque, che proprio il centrocampista francese sia uno degli indiziati a lasciare Milano nella finestra invernale, nonostante i timidi segnali di risveglio mostrati dall'arrivo in panchina di Stefano Pioli.

L'interesse dell'Hebei Fortune

La Cina, che nelle scorse settimane ha fatto il bello e cattivo tempo, sta corteggiando anche lui. Lo scrive la 'Gazzetta dello Sport', secondo cui ieri gli agenti di Kondogbia si sono recati nella sede dell'Inter per raccontare di un sondaggio da parte dell'Hebei Fortune. Ovvero il club dove già militano i vari Lavezzi, Gervinho e M'Bia, e che è allenato da Manuel Pellegrini. Nessuna offerta: solo un interesse, appunto. Che potrebbe però tramutarsi presto in qualcosa di più. Ecco: nonostante l'Inter abbia apparentemente chiuso alla prospettiva della sua cessione, proprio l'addio di Kondogbia potrebbe consentire ai nerazzurri di sfoltire un reparto che ha appena accolto la new entry Roberto Gagliardini. Anche se recuperare anche solo una buona parte dei quasi 40 milioni spesi nel 2015 per strapparlo al Monaco appare un'impresa pressoché impossibile: con 25-30, scrive il quotidiano, i discorsi inizierebbero già a cambiare.

Geoffrey Kondogbia Inter Palermo 2016LaPresse

Plusvalenza Banega

Più facile, semmai, operare una plusvalenza con Ever Banega. Lui sì, colpo di mercato sul quale l'Inter potrebbe permettersi di lucrare: a Milano è arrivato a parametro zero dal Siviglia. Pure l'argentino è nelle mire di diversi club cinesi, e qui il discorso è diverso rispetto a Kondogbia: il Tanguito potrebbe davvero lasciare a gennaio, ovviamente in cambio di una buona offerta. Anche e soprattutto per quegli equivoci tattici (regista? Mezzala? Trequartista?) che poco piacciono agli allenatori, e per quella incostanza di rendimento che lo ha innalzato contro la Lazio, prima della sosta natalizia, e poi nuovamente affossato a Udine, nella prima gara del nuovo anno. Occhio, dunque: oggi tutto dorme, ma da qui a fine mese, nel suo caso più che in quello di Kondogbia, non sono escluse sorprese.

Ever Banega Inter 2016LaPresse

Da Luiz Gustavo a Verratti

In entrata, resiste la pista che porta a Luiz Gustavo, metronomo del Wolfsburg: è lui il profilo che l'Inter considera ideale per fungere da organizzatore del gioco di Pioli. Ma il discorso è complicato dallo sguardo sempre vigile dell'UEFA e dalla "spada di Damocle" del FPF. Ed è per questo che la dirigenza nerazzurra attende di capire se potrà cedere anche Jonathan Biabiany: su di lui c'è il Jiangsu Suning, l'altro club di proprietà della multinazionale cinese che controlla l'Inter, pronto a una ricca offerta che stroncherebbe definitivamente l'interesse del Bologna. Insomma: se non si cede, non si acquista. Oggi e poi a giugno, quando, come rivelato da Pioli prima di Natale, "Suning vuole fare cose di altissimo livello". A partire magari da Marco Verratti, per il quale - secondo 'Repubblica' - sarebbero pronti qualcosa come 78 milioni di euro. Sogno o realtà?