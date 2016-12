Inter, Icardi elogia il lavoro di Pioli: "Ora la squadra è più compatta"

"Pensiamo tutti all'Inter adesso. Pioli si è messo subito al lavoro per cambiare, per dare la svolta. Non c'erano risultati e ci ha provato. Ci sta riuscendo pian piano, sta facendo una squadra più compatta".

Le prime parole del capitano dell’Inter Mauro Icardi sono per il nuovo tecnico Stefano Pioli, meritevole a suo parere – insieme alla reazione della squadra – della recente piccola e decisiva svolta in casa Inter. Ma Icardi, ai microfoni della televisione ufficiale del club, ha fatto un ampio punto della situazione, passando attraverso coloro i quali avevano preceduto lo stesso Pioli e facendo un ampio punto della stagione.

"Mancini è stato sicuramente l'allenatore che mi ha fatto cambiare un po' il modo di giocare. Con lui parlavamo tanto, mi chiedeva di fare meglio tante cose, l'ho ascoltato e oggi posso dire di essere migliorato molto. De Boer ha provato a cambiare qualcosa nella squadra però c'era la difficoltà di un allenatore straniero al primo impatto con il calcio italiano. Non parlava italiano? Ma parlava faccia a faccia con tutti, anche in italiano, purtroppo però comandano i risultati". Ora c'è Pioli: "Si è messo subito al lavoro per far svoltare questa squadra. Possiamo dire che ci sta riuscendo, piano piano, a fare il bene per la squadra. Siamo più compatti, lavoriamo sul piano mentale e fisico, su tutto quello che ci serve per essere pronti nel 2017".

Mancini Icardi InterLaPresse

Un pensiero però Icardi l’ha dedicato anche a Vecchi, allenatore ufficiale per due partite: "Si è messo a disposizione di tutti noi. Ho parlato con lui per primo in qualità di capitano, ma lo conosciamo bene perché è sempre ad Appiano con la Primavera. In Europa League abbiamo giocato bene ma siamo stati sfortunati. Poi è arrivata la partita con il Crotone, lui ci ha chiesto solo di fare bene e sono contento di aver contribuito a fargli vincere la prima partita di Campionato in Serie A".

Capitolo mercato

Inevitabile per Icardi non parlare anche delle tante voci di mercato, spesso alimentante dalla stessa moglie-agente Wanda Nara… "È stato un periodo di trambusto intorno a me, ma io ero tranquillo, mi allenavo bene e non pensavo ad altro. Ero molto tranquillo, anche se i giornali parlavano di me e di mercato". Icardi però, alla fine, ha deciso e sarà nerazzurro fino al 2021: "L'ho detto dal primo giorno, voglio vincere con questa maglia. Ho ancora cinque anni e ci proverò. Nel libro ho voluto raccontare me stesso fuori dal calcio, la mia vita privata. La gente mi vede in tv o sul campo da calcio, sui social come è normale al giorno d'oggi".

I momenti dell’anno

Varie le scelte di Icardi. Dalla nascita della seconda figlia "È nata il 27 ottobre, il giorno in cui ci siamo conosciuti con Wanda" ai ricordi sul campo “Per me segnare il 50° gol in 100 partite è stato molto bello, cerco sempre di migliorare la mia media gol". La partita più bella, invece, è quella che ha portato il rammarico più grande, contro la Juventus in Coppa Italia: "Abbiamo giocato una partita strepitosa, partivamo dallo 0-3 e forse nessuno credeva che potessimo rimontare. Invece nei 120 minuti abbiamo anche meritato il quarto gol, poi ti trovi a calciare i rigori e lì può succedere di tutto. Però eravamo rinfrancati dalla grande prestazione".