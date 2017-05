Inter, il 12esimo sarà Daniele Padelli: accordo totale, mancano solo firme e visite mediche

Mentre il capitolo panchina è ancora work in progress, l’Inter muove concretamente i primi passi del calciomercato estivo bloccando Daniele Padelli, secondo portiere del Torino, dietro ad Hart. La società piemontese è stata avvertita dell’accordo tra la Beneamata e il portiere italiano. Il parametro zero prenderà il posto di Juan Pablo Carrizo, che probabilmente tornerà in patria, e sottoscriverà un contratto biennale. Radu, invece, talento del vivaio, potrebbe ricoprire il ruolo di terzo a discapito di Berni, anche lui partente.

Il classe ’85, da sempre interista, dunque, potrà coronare il suo sogno e sarà, quasi sicuramente, il vice Handanovic. Mancano solo le firme e le visite di rito. Salvo caso di intoppi, Padelli sarà un giocatore dell’Inter. Nei giorni scorsi, anche il suo procuratore, Martina, non aveva negato l’interesse dell’Inter: “C’è interesse da parte dell’Inter“.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

