Inter, il futuro resta nebuloso: continuare con Pioli o puntare su uno tra Conte e Simeone?

La gara contro la Roma ha lasciato profondi dubbi alla dirigenza dell’Inter. Se da una parte l’operato di Stefano Pioli è splendido per come ha raddrizzato la classifica dei nerazzurri, portandoli vicino al podio, dall’altra intimorisce lo scarso rendimento con le grandi visto i risultati con Juventus e Roma in campionato oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

I motivi per trattenere Pioli anche per la stagione 2017/2018

Scherziamo? Vero, la sconfitta contro la Roma è stata pesante, non solo dal punto di vista del risultato ma soprattutto dal punto di vista della performance, ma l’1-3 patito contro i giallorossi non cancella quanto di buono fatto in questi mesi da Pioli. Il tecnico ex Bologna ha ridato speranze ai nerazzurri, ad una squadra che sembrava dovesse vivere un altro anno di transizione, dando all’Inter un’identità di gioco e un vero scopo durante la stagione. Non solo la classifica, Pioli ha tanti altri meriti come il recupero di alcuni giocatori che fanno parte del patrimonio dell’Inter come Brozović o Kondogbia che sembravano destinati alla cessione (con importanti minusvalenze) dopo essere stati messi fuori rosa ai tempi di Frank de Boer.

2017, Geoffrey Kondogbia, Marco Parolo, Inter-Lazio, LaPresseLaPresse

I motivi per scegliere un altro allenatore

Ricordando il grande impegno e il grande merito di Pioli nell’aggiustare la classifica dell’Inter e ridarle forza dopo un a prima parte di stagione a dir poco disastrosa, c’è da valutare anche qualche punto debole. Per esempio i risultati negativi negli scontri diretti: il 3-0 subito all’andata contro il Napoli, e la sconfitta casalinga contro la Roma per 3-1 dove i giallorossi hanno dominato su tutta la linea. Per non dimenticare la sconfitta contro la Juventus, l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia e il pareggio nel derby contro il Milan. Insomma, quando conta, l'Inter non riesce mai a vincere.

" All. Stefano PIOLI - È il grande sconfitto della serata di San Siro. Il suo piano fallisce miseramente: la difesa a tre, la scelta di puntare su un Brozović a mezzo servizio, di rinunciare al fosforo di Banega e di puntare sui cavalli sbagliati per assistere Icardi. Un disastro. [Le pagelle di Inter-Roma di Paolo Pegoraro] "

Oltre alla questione scontri diretti, si fa anche un altro discorso. L’Inter che in estate sarà sicuramente più libera dai vincoli del fair play finanziario, vorrà sicuramente effettuare un mercato un po’ più all’altezza delle ultime stagioni. L’obiettivo è quello del grande colpo e per portare a casa un certo tipo di giocatori serve avere un certo tipo di progetto e un certo tipo di allenatore. Non è un caso che alcune società scelgano profili alla Guardiola o alla Mourinho, non solo per il progetto tecnico-tattico che vogliono impartire alla squadra, ma anche e soprattutto perché tecnici capaci di attirare grandi giocatori, e perché no, anche ottimi giovani. Ecco il perché Pioli resta pur sempre un piano B, per ora l’ex allenatore della Lazio non ha quel tipo di profilo: ha mostrato capacità importanti sulla gestione della rosa, su come rialzare una squadra in ginocchio ma non sembra avere quel pedigree (sulla carta) per ridare all’Inter una visione internazionale.