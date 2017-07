Inter, il mercato entra nel vivo: Borja Valero, un difensore e il sogno Nainggolan

Dopo un mese di rumors, parole e temporeggiamenti per via dei conti da mettere a posto al fine di dimostrare di essere in regola con il Fair Play Finanziario, l’Inter può iniziare ad affondare i colpi e andare seriamente sul mercato. Le notizie degli ultimi giorni cambiano gli scenari nerazzurri, che fino a qualche giorno fa sembravano “costretti” a cedere Perisic – uno dei migliori giocatori in rosa – per risanare il bilancio, mentre adesso il croato sembra essersi nuovamente riavvicinato.

Tante uscite, ora si può spendere

Con le operazioni fatte (Banega, Caprari, Dimarco, Eguelfi, Gravillon, Miangue e l’affare con il Genoa che ha visto Pellegri e Salcedo passare all’Inter con la promessa rossoblu di prendere un nerazzurro in uscita) e quelle che ancora verranno completate in uscita, il club nerazzurro si è spianato la strada per poter ora investire. E i nomi interessanti sul taccuino di Ausilio e Sabatini sono tanti. Il primo, preso, è Skriniar, difensore in arrivo dalla Sampdoria che andrà a rimpolpare il reparto arretrato nerazzurro, per il quale ci sarà bisogno anche di un colpo di primo livello per poter essere realmente competitivi per il campionato. Si pensa a Sanchez dell’Ajax e Gimenez dell’Atletico Madrid, che però ha il mercato bloccato e vorrebbe non perdere un proprio punto di riferimento.

Borja ValeroGetty Images

Borja Valero e il sogno Nainggolan

Poi si passa al centrocampo, con Borja Valero in cima alla lista dei più vicini ad arrivare: in rotta con la Fiorentina, lo spagnolo è promesso sposo dei nerazzurri, pronti ad accoglierlo e a dargli le chiavi del centrocampo. Con Banega ceduto e Brozovic che potrebbe diventare una pedina di scambio, il grande sogno è Radja Nainggolan, già con Spalletti alla Roma e giocatore che potrebbe far fare il salto di qualità al reparto centrale dell’Inter, cui manca un leader carismatico. Il Ninja, come da lui stesso dichiarato, aspetta una proposta di rinnovo dalla Roma che latita: difficile che la società giallorossa si privi del suo centrocampista di maggior spessore, ma la forza economica dell’Inter e la presenza di Spalletti potrebbero fare la differenza. Se sempre restando nell'ambito dei sogni si segnala un timido sondaggio per Arturo Vidal (che però il Bayern Monaco non è minimamente intenzionato a cedere) i nomi alternativi a Nainggolan sono essenzialmente tre: il centrocampista del Red Bull Lipsia Naby Keita, 22enne nazionale guineano esploso quest'anno nelle fila del club tedesco (che lo valuta non meno di 50 milioni di euro) e impostosi come uno dei centrocampisti più continui e completi della Bundesliga (32 presenze ed 8 gol), il brasiliano Fabinho, meno offensivo rispetto al Ninja giallorosso ma reduce da una stagione egregia col Monaco di Jardim, e il 24enne ghanese Alfred Duncan, cresciuto nel vivaio dell'Inter e ceduto per ragioni di bilancio al Sassuolo nell'estate di tre anni fa nell'estate in cui arrivò Kondogbia. Dei tre Duncan è il nome con meno appeal ma quello probabilmente più semplice da prendere: Spalletti lo aveva chiesto a Sabatini già a gennaio e lo apprezza nonostante nell'ultima stagione alcuni problemi fisici lo hanno frenato e gli hanno anche fatto saltare la Coppa d'Africa. Il tecnico toscano è convinto per caratteristiche di poterlo trasformare in una sorta di Nainggolan dei poveri, un centrocampista incursore capace di garantire fisicità e anche un buon numero di gol. Dopo la cessione di Pellegrini strapparlo alla corte di Squinzi non sarà affatto semplice ma, stante anche i buoni rapporti, un tentativo potrebbe essere anche fatto se davvero la strada per Nainggolan rimarrà sbarrata.

Angel Di MariaEurosport

Perisic e/o Di Maria?

Spostandoci nel reparto offensivo, la permanenza di Perisic – lo United continua comunque a corteggiarlo – potrebbe escludere l’arrivo di un altro esterno offensivo come Di Maria, il cui nome è stato accostato spesso all’Inter negli ultimi giorni. La sensazione ora è che, una volta sistemato il Fair Play Finanziario e non essendo più necessaria la cessione del croato, l’Inter stia pensando di tenerlo e puntare forte su di lui, “risparmiando” sull’esterno offensivo e puntando tutto su un forte centrocampista, come appunto potrebbe essere Nainggolan. Serve poi un vice Icardi, che resterà l’attaccante di riferimento, e qualche attaccante di appoggio, considerando le sicure partenze di Jovetic (proposta anche alla Roma nell’affare Nainggolan), Palacio, Gabigol, Biabiany e quella possibile di Eder, accostato alla Sampdoria. A quel punto, con le possibilità economiche di Suning, un grande colpo in attacco (alla Di Maria, per intenderci) sarebbe comunque possibile, ma la strategia di mercato dell’Inter di questa estate sembra quella di essere molto riservata. Il tempo ci darà se avrà funzionato.