Inter, il nodo del 'vero mercato' è sempre Perisic: ma in Inghilterra...

Quale dovrebbe essere la priorità del Manchester United?”. Il sondaggio è in Inghilterra, ma è da questa risposta che resta inevitabilmente legato il vero mercato di casa nerazzurra. Il botto, il colpo che i tifosi nerazzurri aspettano, il vero rinforzo da fornire a Luciano Spalletti – e di pari passo da “dare in pasto ai tifosi” – ormai è una questione piuttosto chiara: se arriverà, sarà soltanto dopo aver fatto cassa con Ivan Perisic.

E da questo punto di vista, se fosse solo per il tifo, l’Inter può ben sperare. Perché il mercato dello United non lo fa certo un sondaggio tra i tifosi, ma dopo Lukaku e Lindelöf – rinforzi già arrivati a Mourinho – e in un parco di nomi che comprendeva anche gente come Matic, Dier e Aurier, è proprio Ivan Perisic il giocatore 'più cliccato' in casa Manchester United.

Una trattativa per cui la piazza spinge e per la quale il Manchester United resta alla finestra, forte della volontà del giocatore dalla propria e della consapevolezza della posizione di “debolezza” dell’Inter, che da questa cessione deve passare anche per questione di FFP.

Inter - Ivan PerisicFrom Official Website

Solo a quel punto l’Inter potrebbe provare a scatenarsi sul mercato, con l’obiettivo Arturo Vidal – sul quale però resta fortissimo il veto di Ancelotti – che potrebbe farsi più concreto di fronte a un’offerta reale dei nerazzurri che vada al di là dell’accordo di massima già trovato col giocatore.

Il resto sono chiacchiere che restano più o meno in piedi, suggestioni, obbiettivi, diciamo così, “secondari”, come il Matias Vecino ormai prossimo a raggiungere la banda Spalletti. Il tutto in attesa di capire anche la posizione su Keita Balde – sul quale Lotito è stato chiarissimo nel suo “l’unica offerta è stata del West Ham” – e su Schick, dove l’accordo con la Samp è stato trovato ma resta da capire così diranno gli esami che il diretto interessato dovrà sostenere dopo le 5 settimane di riposo per l’affaticamento cardiaco.