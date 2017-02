Inter, il sorriso dopo le polemiche: Eder-Candreva, 2-0 all'Empoli

Le polemiche, i video-denuncia, i botta e risposta con la Juventus, i veleni. Poi, finalmente, arriva la domenica. Che inizia con la pañolada di protesta dei tifosi nerazzurri contro le presunte ingiustizie dell'ultima settimana, tutti a sventolare un fazzoletto bianco in stile spagnolo, e finisce con il sorriso: 2-0 il punteggio finale per gli uomini di Pioli, che puniscono con un gol per tempo un Empoli onesto, volenteroso, ma dalla qualità chiaramente inferiore a quella di Eder e compagni. Proprio l'ex doriano, con un gol e un assist per il raddoppio di Candreva, è il grande protagonista del match: una risposta ideale all'allenatore, che ha scelto lui per sopperire alle pesantissime assenze degli squalificati Icardi e Perisic. Riparte così la corsa alla Champions League dell'Inter: la prima delle 13 vittorie che Pioli si auspica di ottenere da qui a fine campionato, come da messaggio appiccicato sui vetri della palestra di Appiano Gentile, è arrivata. Ne mancano altre 14, ma di questo passo la mission non è così impossible.

Inter Empoli 2017LaPresse

La cronaca della partita

A far la partita è l'Inter, che dopo 10 minuti costringe Skorupski al primo miracolo: João Mario centra su punizione, Palacio incorna e il polacco vcla per tenere miracolosamente il pallone al di qua della linea bianca. 4 giri di lancette più tardi, però, i nerazzurri passano: ancora Palacio spizza all'indietro dalla linea di fondo ed Eder, a un passo dalla porta, è rapace nel deviare in rete di petto. L'1-0 tranquillizza l'Inter, vicina anche al raddoppio con Candreva: botta al volo, sfera che decolla. Ma anche l'Empoli sa come rendersi pericoloso: al 25' l'attivissimo El Kaddouri passa tra due e calcia a giro, trovando la risposta di Handanovic. Poco dopo la mezz'ora Eder protesta per una spinta in area di Dioussé: il rigore ci poteva stare. L'ultima chance è per Gagliardini, che calcia a botta sicura dall'altezza del dischetto vedendosi negare il suo primo gol interista da un altro miracolo di Skorupski.

Eder Inter Empoli 2017LaPresse

Ancora l'ex atalantino ha la chance del raddoppio anche a inizio ripresa, ma la mira non è precisa. A rendersi davvero pericoloso, però, è Krunic: scambio con Pucciarelli e ingresso in area del bosniaco, che si fa però ipnotizzare da Handanovic, prima che Maccarone spari alle stelle sulla respinta. È la svolta della gara, perché pochi secondi dopo l'Inter trova il 2-0 praticamente sul ribaltamento di fronte: cross con l'esterno di Eder, Candreva si inserisce sul secondo palo e stavolta Skorupski è battuto dal destro al volo dell'ex laziale. Bravo Handanovic a tenere la porta chiusa anche nell'ultima parte di gara: interventi provvidenziali prima su Maccarone e poi su Croce. Nel finale entra Gabigol, che sfiora il tris con un sinistro di poco largo. Mentre Skorupski si supera nuovamente su Gagliardini. Finisce 2-0 per l'Inter. Bella risposta anche senza Icardi.

La statistica chiave

Ottava vittoria casalinga consecutiva per l'Inter, la cui ultima sconfitta a San Siro risale addirittura a ottobre contro il Cagliari: sulla panchina nerazzurra sedeva ancora Frank de Boer.

Il tweet

Il migliore in campo

Eder. Gol dell'1-0, assist per il 2-0. La gara, praticamente, la decide lui, chiamato a dare una risposta a un'Inter orfana di Perisic e Icardi. Finché ha fiato e lucidità non lo tiene nessuno. Un segnale anche per il futuro.

Il peggiore in campo

Maccarone. Per due volte ha l'occasione di segnare, per due volte spreca tutto. Fa qualcosa di più nella ripresa rispetto a un primo tempo anonimo, ma i risultati sono insufficienti.

La dichiarazione

Stefano Pioli: "Là davanti corrono tutte, ma corriamo anche noi. Il campionato è di altissimo livello, per cui abbiamo una sola possibilità per arrivare in uno dei primi tre posti: vincerle tutte. Soprattutto gli scontri diretti. Difficile, ma nel calcio di impossibile non c'è nulla".

Il tabellino

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Murillo, Medel, Miranda; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, D'Ambrosio (46' Ansaldi); Joao Mario; Eder (80' Pinamonti), Palacio (73' Gabigol). All. Pioli

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Laurini, Cosic, Dimarco (64' Barba); Krunic (76' Zajc), Dioussé, Croce; El Kaddouri (82' Tello); Pucciarelli, Maccarone. All. Martusciello

Arbitro: Domenico Celi di Bari

Gol: 14' Eder, 54' Candreva

Note: ammoniti El Kaddouri (E), Kondogbia (I)