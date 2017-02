Inter in emergenza: frattura a un dito del piede per Brozovic

Piove sul bagnato per l’Inter. L’onda lunga del ko di Torino non si è infatti esaurita con la squalifica di due giornate rimediata da Ivan Perisic e Mauro Icardi. Stefano Pioli è destinato a perdere per lo stesso numero di partite (nella migliore delle ipotesi) anche Marcelo Brozovic. Il centrocampista, stando a quanto comunicato dal club nerazzurro nel pomeriggio odierno, ha infatti riportato una frattura al quarto dito del piede destro.

La radiografia alla quale è stato sottoposto nella giornata odierna è stata resa necessaria dalle conseguenze di un intervento rimediato domenica sera contro la Juventus. Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per il suo pieno recupero, ma le prime notizie parlano di uno stop di due settimane. Brozovic salterà sicuramente Inter-Empoli e Bologna-Inter. La speranza, a questo punto, diventa quella di rivederlo in campo il 26 febbraio nella sfida decisiva per i sogni di Champions League contro la Roma.

Come potrebbe giocare l'Inter senza Brozovic, Perisic e Icardi:

Nel frattempo, il suo ruolo in campo sarà ricoperto da Geoffrey Kondogbia. E, visto il quadro generale, non si tratta della peggiore delle notizie possibili. Il francese, come testimoniato dal suo ingresso a gara in corso a Torino, è in costante crescita e si propone come rincalzo affidabile al fianco di Roberto Gagliardini. Ben più complicato, invece, sarà rimpiazzare Perisic e Icardi.