Inter, interesse concreto per Di Maria: Perisic potrebbe finire al PSG

Con il passare del tempo si avvicina sempre più il momento in cui l’Inter entrerà nel vivo di questo calciomercato estivo. Sabatini, infatti, lavora in maniera molto indiscreta è da qualche settimana sta gettando le basi per un colpo ad effetto che porta il nome di Angel Di Maria. “El Fideo” è un giocatori di assoluto livello e portarlo a Milano significherebbe veramente molto per l’Inter. Purtroppo per i nerazzurri un giocatore come Di Maria ha una valutazione molto alta che tende qualsiasi tipo di trattativa molto complessa.

Proprio per questo motivo Sabatini si sta muovendo in maniera oculata con la dirigenza del Psg per cercare di mettere a segno il grande colpo. Il problema principale, posta la possibilità di Suning di arrivare a pagare il prezzo che chiede il Psg, riguarda l’ingaggio del giocatore argentino che l’Inter non potrebbe permettergli se non spalmando la cifra su più anni.

Nonostante l’ingaggio Inter e Psg sono assolutamente disposte a trattare, tanto è vero che i nerazzurri puntano a sacrificare Perisic per poter arrivare al “fideo”. Anche se il croato non partirà se non di fronte ad un offerta superiore ai 55 milioni di euro. Inter e Psg studiano il grande colpo, Sabatini lavora per portare Di Maria a Milano, la trattativa c’è ed è difficile e per questo potrebbe rientrare anche Perisic.