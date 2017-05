Inter ko anche a Genova, Lazio in Europa League con un 7-3 alla Samp: Palermo in B

Genoa-Inter 1-0 (70' Pandev)

Sempre più allo sbando, e alla quinta sconfitta nelle ultime sei giornate di campionato, l'Inter perde anche in casa del Genoa: è un gol dell'ex Goran Pandev, in campo dopo una ventina di minuti al posto dell'infortunato Simeone, a infliggere l'ennesima delusione ai nerazzurri e a rilanciare la squadra di Juric, finalmente vittoriosa e sempre più vicina alla salvezza. Al Ferraris la gara si decide al 70', ma nel finale accade un po' di tutto: Candreva si fa parare un calcio di rigore da Lamanna, mentre Kondogbia viene espulso probabilmente per qualche insulto nei confronti dell'arbitro Damato.

Goran Pandev Genoa Inter 2017LaPresse

Lazio-Sampdoria 7-3 (2' Keita, 19' rig. e 70' Immobile, 32' Linetty, 36' Hoedt, 37' rig. F.Anderson, 45' de Vrij, 65' Lulic, 72' e 90' rig. Quagliarella)

La Lazio dilaga ancora una volta all’Olimpico: dopo il 6-2 rifilato al Palermo, i biancocelesti s’impongono per 7-3 sulla malcapitata Sampdoria e hanno la matematica certezza del sesto posto che vale l’Europa League. Festival del gol a Roma: Immobile autografa una doppietta e sale a quota 22 reti, Keita non si ferma più, De Vrij, Hoedt, Lulic e Felipe Anderson trovano la gioia personale. 10 gol e 7-3 pirotecnico all’Olimpico.

Lazio-Sampdoria - Serie A - 2017LaPresse

Chievo-Palermo 1-1 (67’ rig. Pellissier, 88’ Goldaniga)

Al Bentegodi finisce 1-1 tra i veneti, in vantaggio con il penalty realizzato da Pellissier al 67', e i siciliani che, nonostante il pari di Goldaniga all'88', retrocedono matematicamente nella serie cadetta. Entrambi i gol nella ripresa, i gialloblù salgono a quota 42, i rosanero, femi a 20 punti al penultimo posto, lasciano la serie A per effetto della vittoria dell'Empoli sul Bologna.

Chievo Palermo 2017LaPresse

Sassuolo-Fiorentina 2-2 (37' Chiesa, 74’ rig. Politano, 85’ Iemmello, 94' Bernardeschi)

Vantaggio ospite nel primo tempo con Chiesa, che insacca su assist di Borja Valero dopo l'errore dal dischetto di Kalinic. Nella ripresa l'insistenza del Sassuolo porta al pari di Politano, su rigore al 74' e al gol nel finale di Iemmello, che di testa fa festeggiare il Mapei Stadium. Quando sembra finita però, un ingenua gestione da parte dei neroverdi consente a Bernardeschi di siglare la rete del 2-2. Si ferma la corsa della Fiorentina all'Europa.

Federico Chiesa Sassuolo Fiorentina 2017LaPresse

Pescara-Crotone 0-1 (72' Tonev)

Il Crotone ce la sta mettendo davvero tutta ma, ancora una volta, la sorte non lo aiuta. Nemmeno se mantiene una marcia "da Juve" (nelle ultime sei gare, quattro vittorie e due pareggi), nemmeno se riesce a vincere "da grande squadra", scardinando un match completamente bloccato come quello di Pescara, con una prodezza di uno come Aleksandar Tonev, ancora a secco in maglia rossoblù, che al 71' toglie le ragnatele dal sette della porta di Fiorillo con un bolide dalla distanza. Considerate le vittorie sugli altri campi di Empoli e Genoa, insomma, i punti di distanza dal quartultimo posto restano quattro. E, oggi, a sole tre giornate dalla fine...

Aleksandar Tonev Pescara Crotone 2017LaPresse

Empoli-Bologna 3-1 (5' Croce, 11' Verdi, 38' Pasqual, 47' Costa)

L’Empoli di Martusciello ottiene una vittoria fondamentale per la corsa alla salvezza. I toscani hanno avuto la meglio per 3-1 sul Bologna di Roberto Donadoni frutto delle reti di Daniele Croce, Manuel Pasqual e Andrea Costa. Di Verdi il gol del momentaneo pareggio dei rossoblù. Con questo successo i toscani salgono a quota 32 punti e mantengono 4 punti di vantaggio sul Crotone vittorioso sul campo del Pescara. Il Bologna, invece, resta fermo a quota 38 punti.

Jose Mauri Daniele Croce Empoli Bologna 2017LaPresse

La classifica dopo le partite delle 15:

Juventus 85 punti, Napoli 77, Roma 75, Lazio 70, Atalanta 65, Milan 59, Inter 56, Fiorentina 56, Torino 50, Sampdoria 46, Udinese 44, Chievo 42, Cagliari 41, Sassuolo 40, Bologna 38, Genoa 33, Empoli 32, Crotone 28, Palermo 20, Pescara 14.

Roma e Milan con una partita in meno.

I verdetti:

Pescara e Palermo retrocesse

Lazio in Europa League