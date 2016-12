Inter-Lazio: dalla sfida dei bomber inceppati, alle frecce esterne di Pioli e Inzaghi

Inter-Lazio, come da tradizione delle ultime stagioni, chiuderà il 2016 di entrambe le squadre. Una sfida con profumo d’Europa, una sfida che vale moltissimo soprattutto per l’Inter di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma, che ritroverà proprio la sua vecchia squadra, punta al terzo successo di fila e soprattutto a dare una spallata forte a una classifica in vista della ripresa di un 2017 che con 3 punti in più potrebbe indirizzarsi su binari ben più gradevoli rispetto ai deludenti lidi di questo primo spezzone di stagione. Una sfida nella sfida anche tra molti protagonisti in campo, a cominciare dai due bomber che però non stanno cereto attraversando il loro miglior momento di forma.

Icardi vs Immobile: sfida tra bomber inceppati

Inceppati. Entrambi. Fermi rispettivamente a 12 e 9 gol, con Icardi a secco da quasi un mese, quando lo scorso 28 novembre realizzò una doppietta nella scoppiettante e pirotecnica vittoria sulla Fiorentina. L’idiosincrasia al gol di Immobile dura addirittura da 52 giorni: l’ultimo gol di Ciro, infatti, risale al 30 ottobre quando decise la sfida all’Olimpico col Sassuolo. Astinenza che comunque non preoccupa né Piolo né Inzaghi, visto che entrambi hanno comunque giocato partite positive sacrificandosi per la squadra e creando così i presupposti per gli inserimenti dei compagni: da Keita a Perisic, da Milinkovic a Joao Mario, in molti hanno beneficiato del lavoro oscuro dei due bomber capaci di mettere da parte per un po' il killer instinct pur di immolarsi per il bene comune. Natale è alle porte, chissà che l’aria di abbuffate non sblocchi il digiuno da gol dei due attaccanti.

Candreva vs Felipe Anderson: le frecce, esterne, che fanno la differenza

Chi sicuramente ha spiccato il volo nell'Inter è Antonio Candreva, alla faccia dei possibili problemi di convivenza col "vecchio nemico" Pioli. L'esterno azzurro è l'uomo in più in questo positivo momento in casa Inter, utile sia nel classico e collaudato 4-2-3-1 sia nello sperimentale 3-5-2 che Pioli ha utilizzato in alcune delle ultime uscite. Tanta qualità, abbinata come sempre a tantissima quantità. Assist su assist, occasioni da gol, conclusioni da fuori, e finalmente anche i gol. Ora, però, Candreva spera di fare un dispetto ai suoi vecchi compagni, a cominciare da chi in biancoceleste ha in pratica ereditato la fascia destra. Sarà un caso, ma dopo la partenza dell'italiano, l'altalenante carriera di Felipe Anderson è finalmente decollata. Una stagione fin qui più che positiva per l'esterno brasiliano, figlia anche della gestione 'familiare' di un Simone Inzaghi che è prima di tutto riuscito a toccare le corde giuste per stimolare e motivare l'asso verdeoro. Il ragazzo, a 23 anni, è ormai maturo, sia a livello tattico sia a livello di scarificio come dimostrano le sue ottima partite di sostanza quando chiamato a coprire tutta la fascia in una sorta di 3-5-2. Lo stesso destino, guarda caso, di Candreva. Due frecce, esterne, forse decisive nello scacchiere tattico dei due allenatore.

Banega-Kondogba, ultima chiamata? E quel Biglia...

Inter-Lazio sarà infine anche l’ennesima occasione per due fin qui mancati protagonisti in casa Inter che, causa le squalifcihe di Felipe Melo e Banega, si giocheranno probabilmente le ultime cartucce per conquistare la fiducia di tecnico, tifosi e società. Soprattutto Kondogbia, che rischia seriamente di salire sull’altare dei sacrificati in onore del fair play finanziario già a gennaio, ma che contro la Lazio ha forse l’ultima chance per dimostrare di essere lui l’uomo giusto da piazzare davanti alla difesa al fianco di Brozovic. Differente il discorso Banega: acquistato a zero un anno fa, arrivato su indicazione di Mancini, si è ritrovato catapultato in un campionato nuovo con un secondo allenatore (de Boer) e infine con un terzo tecnico. Non il massimo insomma. Arrivato come salvatore del centrocampo poco tecnico dell’Inter, l’argentino si dovuto presto scontrare col tatticismo del nostro campionato senza mai trovare la giusta collocazione tattica, galleggiando tra regista (bocciato), interno e infine trequartista. Peccato, per lui, che Brozovic e Joao Mario lo oscurino non tanto in tecnica, ma sicuramente in quantità, intensità e corsa. Difficile però che lasci Milano già a gennaio, anche se l’Everton... Destino vuole che un altro argentino, compagno di Nazionale proprio dell’ex Siviglia, possa sbarcare a Milano per dare ulteriore equilibrio e geometrie al centrocampo interista magari già dopo la gara di San Siro, visto che Pioli ha chiesto solamente Lucas Biglia come unico regalo di Natale.