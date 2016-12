Inter-Lazio: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All.: Pioli

Squalificati: Felipe Melo (2), Joao Mario (1)

Indisponibili: Medel, Gnoukouri, Jovetic

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, Bastos, De Vrij, Lulic; Parolo, Biglia, Milinkovic, Lulic; Anderson, Immobile, Keita. All.: Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Patric

STATISTICHE OPTA

L’Inter ha perso sei delle ultime nove partite giocate contro la Lazio in Serie A (2V, 1N).

Tuttavia, negli ultimi 17 incontri a San Siro di A i nerazzurri hanno perso solamente due volte (8V, 7N), entrambe negli ultimi quattro incroci.

Un solo pareggio nelle ultime 16 partite tra queste due squadre in campionato: otto successi nerazzurri e sette biancocelesti completano il quadro.

L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite interne di campionato segnando 11 reti nel parziale (2.8 gol a partita di media): non arriva a cinque successi casalinghi consecutivi in A da maggio 2011.

Nell’era dei tre punti a vittoria solo due volte la Lazio aveva fatto meglio di questa stagione dopo 17 turni di A: 36 punti nel 2002/03 e 35 nel 1999/2000.

Nelle ultime otto giornate di Serie A solo la Juventus (21 punti) ha fatto meglio della Lazio (19 punti, grazie a sei vittorie e un pareggio).

La Lazio continua ad avere la migliore difesa nei primi tempi di questo campionato (solo tre gol subiti su 18), mentre l’Inter ha segnato il 68% dei suoi gol (17 su 25) nella ripresa.

Grande ex della partita Antonio Candreva, che nelle cinque partite in A con Pioli in panchina ha realizzato tre reti e fornito un assist, dopo aver collezionato sei gare di fila senza partecipazioni a gol.

Ciro Immobile è il giocatore che ha sprecato più chiare occasioni da gol in questo campionato (13): dal gol al Sassuolo 24 tiri senza mai segnare per l’attaccante della Lazio.

La prima doppietta in Serie A di Felipe Anderson è arrivata a San Siro contro l’Inter: il 21 dicembre del 2014, due anni esatti prima di questo Inter-Lazio.

***