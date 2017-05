Inter, lo United punta Handanovic per il dopo DeGea

Se la stagione 2016/2017 sta per chiudersi, la sessione estiva del calciomercato si sta per aprire e dalle voce che circolano l’Inter sarà al centro di una rovente estate all’ombra del mercato. Il tutto inizia con Handanovic, lo sloveno all’Inter dal 2012, è finito sul taccuino di Jose Mourinho per proteggere la porta di Old Trafford in caso David De Gea dovesse sbarcare a Madrid sponda Blancos.

Ad oggi non ci sono trattative in corso o sondaggi ma solo piccole indiscrezioni, in più il numero uno nerazzurro ha già fatto intendere che la Premier League è una grandissima occasione soprattutto nel caso in cui i Diavoli Rossi dovessero centrare la Champions League, competizione che mai ha giocato a partire dalla fase a girone.

La società di Old Trafford inoltre, è in costante osservazione su Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi croati ora in nerazzurro. Se sul primo l’Inter ha fatto sapere che si può imbastire una trattativa, sul secondo Suning fa sapere che hanno alzato un muro e considerano l’esterno croato incedibile. Il mercato sta per iniziare, lo United per Perisic è avvisato, inoltre vedremo come si svolgerà il trittico Real-DeGea-Handanovic.

A cura di Onorio Ferraro (@OnorioFerraro)

