Inter, meeting Ausilio-Sabatini: Spalletti si avvicina (e quindi anche De Rossi)

In casa Inter è finalmente arrivato il momento di rompere gli indugi e gettarsi a capofitto nella programmazione della prossima stagione.

Dopo un’estenuante corsa all’allenatore, sembra arrivato il momento di stabilire chi sarà il condottiero della nuova Inter targata 2017-2018. In mattinata un meeting tra Ausilio e Sabatini, durato parecchie ore, ha gettato le basi per l’arrivo di Luciano Spalletti, ormai lontanissimo dall’ambiente giallorosso nonostante due piazzamenti consecutivi in Champions League. Il tecnico toscano, con ogni probabilità, approderà sulla panchina nerazzurra e firmerà un contratto di durata triennale, utile per poter gettare le basi di un progetto serio e a lungo termine. Ai fini della scelta di Spalletti sembra essere decisiva la volontà dei nerazzurri di non attendere ancora Conte, per il quale resta ancora aperto un piccolissimo spiraglio.

Nel caso molto prossimo in cui arrivasse Spalletti, ci sarebbe già la prima richiesta dell’allenatore alla dirigenza nerazzurra: Daniele De Rossi. Il centrocampista, romano e giallorosso, potrebbe aver problemi a trovare spazio nel progetto romanista visto l’arrivo del nuovo Ds Monchi e potrebbe così accettare una nuova sfida con il suo allenatore. Al momento la pista De Rossi-Inter rimane comunque difficilissima soprattutto per una questione di cuore di “capitan futuro”, anche se i nerazzurri sarebbero pronti ad accoglierlo a braccia aperte con tanto di contratto biennale.

Sembra giunto il momento in cui la nuova Inter prende vita e il primo, necessario, tassello dovrebbe essere Luciano Spalletti.

A cura di Filippo Rivani