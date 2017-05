Inter, meglio tardi che mai: Eder e Perisic scatenati, 5-2 all'Udinese

Finisce nel migliore dei modi il campionato dell'Inter, ma è un gioia effimera: l'Europa non c'era già più da un pezzo e ai nerazzurri non rimane che il sapore amaro di un deludente settimo posto. Il 5-2 all'Udinese è comunque una bella risposta, al termine di un torneo vissuto costantemente sull'ottovolante: a disegnarlo sono Eder e Perisic, i due protagonisti principali, capaci di spartirsi quasi in egual misura gol e assist. Ma c'è gloria un po' per tutti: anche per Brozovic, autore di quello che potrebbe essere l'ultima rete milanese. E c'è gloria per Carrizo e Palacio: entrambi lasceranno l'Inter, e peccato che solo il palo impedisca all'ex genoano di completare la festa. Male l'Udinese, che non ha più vinto dal 23 aprile: pochissime le note positive, tra cui un altro croato come il giovanissimo Balic, alla prima gioia in Serie A. Chiusura per l'australiano Trent Sainsbury: finalmente ha esordito con la maglia nerazzurra, quasi cinque mesi dopo essere stato portato in Italia nel mercato di gennaio.

La cronaca della partita

Non passano che 5 minuti e l'Inter è già in vantaggio: Santon al centro per Eder, sinistro sporco e Scuffet è battuto. L'Udinese risponde, ma è poco concreta al momento di concludere: Angella ha la palla dell'1-1 ma sottomisura devia a lato, Zapata prima trova i guanti di Carrizo e poi sparacchia sul fondo da buona posizione. E così i nerazzurri ne approfittano: sempre Eder recupera su Heurtaux e crossa sul secondo palo per Perisic, implacabile nel trovare il raddoppio col sinistro. Al 36', ecco anche il tris: Widmer perde banalmente palla su Perisic, che la tocca a Brozovic e guarda il connazionale incrociare imparabilmente alle spalle del povero Scuffet. E cara grazia che prima del 45' non arrivi anche il 4-0: se lo divora il solito Perisic, penetrato solissimo in area dopo aver trovato una prateria davanti a sé.

9 minuti nel corso della ripresa e il poker arriva davvero: Perisic ubriaca Widmer e trova Eder, che davanti a Scuffet piazza la zampata vincente. Vecchi inserisce tra gli applausi Palacio, che pochi minuti dopo incrocia contro il palo. E tra un'occasione e l'altra per entrambe le squadre, sprecate in particolare dallo sciagurato Zapata, ecco la perla di Balic: destro piazzato direttamente sotto l'incrocio di Carrizo e al 76' siamo 4-1. Un paio di minuti più tardi, però, l'Inter scappa nuovamente: Angella devia in maniera tanto involontaria quanto maldestra un pallone rimesso al centro da Kondogbia e per Scuffet non c'è nulla da fare. Se non altro l'Udinese trova la forza di segnare per la seconda volta al 92': angolo da sinistra, Felipe devia sul secondo palo dove Zapata batte Carrizo in spaccata. Troppo tardi.

La statistica chiave

Due vittorie consecutive per l'Inter: quante la squadra nerazzurra ne aveva ottenute da inizio marzo a domenica scorsa.

Il tweet

Ebbene sì: ha esordito Sainsbury.

Il migliore in campo

Eder. Come a Roma è uno dei protagonisti principali del netto successo nerazzurro: due reti, un assist al bacio per Perisic e tante, tantissime giocate utili alla squadra. Rinato in questo finale di stagione.

Il peggiore in campo

Angella. Nel primo tempo si mangia un gol quasi fatto, poi si fa ubriacare da Perisic nell'azione del poker e chiude con un goffo autogol. Serata da dimenticare.

Il tabellino

Inter (4-2-3-1): Carrizo; D'Ambrosio, Medel (46' Nagatomo), Andreolli, Santon (71' Sainsbury); Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Brozovic, Perisic (56' Palacio); Eder. All. Vecchi

Udinese (4-4-2): Scuffet; Gabriel Silva, Angella, Heurtaux (29' Matos), Felipe; Widmer, Balic, Hallfredsson (60' Lucas Evangelista), Jankto (46' Badu); Thereau, Zapata. All. Del Neri

Arbitro: Aleandro Di Paolo di Avezzano

Gol: 5' Eder (I), 18' Perisic (I), 36' Brozovic (I), 54' Eder (I), 76' Balic (U), 78' aut. Angella (I), 92' Zapata (U)

Note: ammoniti D'Ambrosio (I), Widmer (U), Sainsbury (I)