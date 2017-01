Inter: Miangue in partenza, lo vuole il Cagliari

L’Inter in seguito all’acquisto di Roberto Gagliardini vuole a tutti i costi sfoltire una rosa che già prima di questo mercato sembrava eccessivamente lunga. Uno dei nomi caldi in uscita è quello del giovanissimo Senna Miangue, terzino belga classe ’97 che con Pioli non ha trovato troppo spazio.

Sul giocatore c’è un forte interesse del Cagliari che nelle prossime ore potrebbe incontrare i nerazzurri e chiudere per il prestito con diritto di riscatto. L’Inter però non vuole lasciarsi scappare un ragazzo così promettente e quindi, molto probabilmente, inserirà nel contratto un contro-riscatto.

Miangue è un terzino sinistro molto interessante, è arrivato a Milano nel 2013, si è messo in mostra nelle giovanili dell’Inter, e a soli 19 anni ha già collezionato tre presenze in serie A e due in Europa League. Senza dubbio l’esperienza al Cagliari lo aiuterebbe a crescere, giocando con più continuità e con meno pressione sulle spalle.

In ogni caso siamo sicuri che questa non sarà l’unica operazione in uscita dei nerazzurri nella sessione di mercato in corso perché, come ripetuto spesso da Pioli, la rosa è troppo folta e così è difficile lavorare.

di Andrea Carbonari

