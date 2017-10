Inter-Milan in diretta tv e Live-Streaming

Le Probabili Formazioni:

Spalletti preferisce Nagatomo a Dalbert, Brozovic non recupera e il mister sembra intenzionato ad avanzare Vecino sulla trequarti ed inserire Gagliardini davanti alla difesa con Borja Valero. Cancelo torna a disposizione e andrà in panchina. Nel Milan 3-4-2-1 con Bonaventura e Suso a supportare André Silva. Kalinic non ci sarà. Borini a destra.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Nagatomo; Borja Valero, Gagliardini; Candreva, Vecino, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Milan (3-4-2-1): Donnarumma; Bonucci, Musacchio, Romagnoli; Borini, Kessié, Biglia, Rodriguez; Bonaventura, Suso; Silva. Allenatore: Vincenzo Montella

Inter-Milan in tv, solo su Sky Sport e Mediaset Premium

Inter-Milan sarà trasmessa in tv sulle piattaforme pay-per-view di Sky e Mediaset Premium e sarà visibile sui canali Sky Sport 1 HD (201), Sky Calcio 1 HD (251) e Sky Super Calcio (206); Premium Sport HD (380).

Inter-Milan in Live-Streaming

Milan-Roma sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go e Premium Play, i servizi streaming riservati agli abbonati di Sky e Mediaset Premium per la visione su pc, smartphone e tablet.

Pronostico: chi vince tra Milan e Roma?

Secondo i bookmakers, il posticipo dell'ottava giornata dovrebbe essere abbastanza equilibrato, ma con una lieve preferenza per l'Inter: siete d'accordo?

Queste le quote (fonte: GiocoDigitale.it):

VITTORIA INTER 2.15 - PAREGGIO 3.30 - VITTORIA MILAN 3.60

Mauro Icardi (Inter)Getty Images

Precedenti e Statistiche:

Inter e Milan hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa Serie A con il punteggio di 2-2: il derby di Milano non finisce in pareggio per tre partite consecutive di Serie A da febbraio 1937.

Negli ultimi 12 derby giocati in Serie A come squadra ospitante, l’Inter ha perso solo in un’occasione (8V, 3N): in particolare i nerazzurri hanno alternato un successo a un pareggio nelle ultime sei sfide.

Leonardo Bonucci ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia dell’Inter, nel maggio 2006 contro il Cagliari.

Approfondimenti:

Dichiarazioni:

Inter-Milan: informazioni

Turno: 8^ giornata di Serie A | Calendario | Classifica | Marcatori

Data, orario e luogo: Domenica 15 Ottobre, ore 20:45, Stadio Meazza, Milano

Ritorno: 4 Marzo 2018, Stadio Meazza, Milano. LIVE