Inter-Milan: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: –

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Mati Fernandez; Suso, Bacca, Deulofeu. All. Montella

Squalificati: Pasalic

Indisponibili: Abate, Bonaventura, Montolivo, Bertolacci

STATISTICHE OPTA

Il Milan è la squadra contro cui l’Inter ha pareggiato più partite in Serie A (53 su 165 confronti), mentre nessuna squadra ha battuto i rossoneri più spesso dei nerazzurri (61).

Grande equilibrio negli ultimi otto derby di campionato, con due vittorie per parte e quattro pareggi: nel parziale l’Inter ha segnato sei gol, mentre il Milan otto.

Per la prima volta il derby di Milano in Serie A verrà giocato alle ore 12.30.

Nelle ultime sei partite di campionato l’Inter ha concesso 11 gol, mentre nelle precedenti 10 ne aveva concessi tre, mantenendo sette volte la porta inviolata.

Il Milan ha segnato in tutte le ultime nove partite di campionato: non arriva ad almeno 10 gare di fila in rete dall’ottobre 2013.

Inter e Milan sono le due squadre che finora hanno concesso meno gol di testa in questo campionato (tre).

In questo campionato il Milan è la squadra con l’età media dei giocatori utilizzati più bassa (25 anni e 249 giorni), l’Inter invece la quarta più alta (27 anni e 309 giorni).

L’unica doppietta di Suso con la maglia del Milan è arrivata proprio nel derby di andata.

Nella stessa partita Antonio Candreva ha segnato il suo primo gol in campionato con la maglia dell’Inter.

Mauro Icardi non ha trovato la rete nelle ultime tre presenze in campionato, non rimane a secco per quattro gare di fila da ottobre: 15 dei suoi 20 gol sono arrivati in casa, solo Dzeko (16) ha segnato di più tra le mura amiche.

