Inter, Moratti: ""Pioli Normal One? Ha carattere e lavora tanto"

Milano, 30 gen. (LaPresse) - "Immaginavo che la squadra sarebbe cresciuta nel corso della stagione ma non così velocemente e in tempi così vicini, anche se Zhang sta lavorando bene". Così Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, nel corso di una intervista al quotidiano milanese "Il Giorno". L'ex patron ha parlato di Stefano Pioli, soprannominato "Normal One" in contrapposizione soprattutto per carattere a Mourinho. "Mi sembra che abbia un modo molto deciso di fare - spiega da osservatore esterno Moratti -. Non è uno 'buono' che lascia fare ma una persona che tiene la disciplina, ha carattere, lavora e non fa palcoscenico. Lavora tanto". Infine, una battuta sul tifo juventino in Lombardia: "Se giocata qui o a Torino sarebbe quasi indifferente, a Milano ci sono molti tifosi bianconeri, San Siro è sempre pieno di juventini".