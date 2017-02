L'Inter sorride verso la Roma: Murillo e Brozovic vicini al rientro, influenza per Kondogbia

Buone notizie per l’Inter in vista del big-match contro la Roma, in programma domenica sera allo stadio Giuseppe Meazza. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato sulle condizioni di Murillo e Brozovic: "Nella giornata di oggi Jeison Murillo e Marcelo Brozovic si sono sottoposti a esami clinici presso l'Istituto Humanitas di Rozzano: ecografia con esito negativo per il difensore colombiano; per il centrocampista croato fase di avanzata guarigione della frattura della falange del piede. Le condizioni dei due giocatori, che oggi svolgeranno lavoro personalizzato, saranno valutate giorno dopo giorno".

Marcelo Brozovic Inter Genoa 2016LaPresse

Non destano particolare preoccupazione ma vanno comunque registrate le assenze all'allenamento odierno di Kondogbia e Sainsbury, a riposo precauzionale per una sindrome influenzale. Gagliardini e Pinamonti, invece, non erano presenti perché impegnati con le rispettive nazionali.