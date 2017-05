Inter, Nagatomo contro i critici: "In Italia o sei un Dio o ti offendono come un criminale"

A due giorni dal grave errore commesso nella partita contro il Napoli che ha permesso a Callejon di segnare il gol partita, il terzino dell'Inter Yuto Nagatomo risponde alla pioggia di critiche ricevute sul web da parte dei tifosi nerazzurri attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter in giapponese.

" In Italia se fai bene sei adorato come un Dio, se sbagli vieni criticato come un criminale. Non c'è morale e rispetto per la persona. Sono qui da sette anni, sono orgoglioso di esserci con il mio duro lavoro.Tutto questo mi dà la forza di andare avanti e guardare al futuro". "

Parole di grande frustrazione di uno dei veterani della formazione nerazzurra, che pur coi suoi limiti evidenti in questi anni ha provato a non risparmiarsi a livello di impegno e sudore. A questo punto, nonostante il contratto sia in scadenza nel 2019, tutto lascia pensare che il matrimonio fra il laterale giapponese e l’Inter possa esaurirsi quest’estate.