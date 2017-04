Inter-Napoli: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Kondogbia; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Ansaldi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic; Allan, Jorginho Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Squalificati: –

Indisponibili: –

STATISTICHE OPTA

L’Inter ha vinto una delle ultime otto sfide in Serie A contro il Napoli (3N, 4P), subendo almeno due gol in sei di questi incontri: 16 reti concesse nel parziale.

Tuttavia, i nerazzurri hanno perso soltanto una delle ultime 13 partite casalinghe di Serie A contro la formazione partenopea in A (10V, 2N): l’ultimo successo azzurro allo stadio Giuseppe Meazza contro l’Inter risale a ottobre 2011.

Il Napoli non aveva mai guadagnato 71 punti dopo 33 giornate in Serie A; record anche di gol fatti per la formazione partenopea nel massimo campionato (77), 11 in più del record precedente della passata stagione.

Il Napoli ha già vinto in trasferta a Milano in questo campionato contro il Milan; solo una volta nella storia della Serie A gli azzurri hanno battuto fuori casa entrambe le squadre milanesi nella stessa stagione di A (1932/33).

L’Inter non vince da cinque giornate, dove ha raccolto solamente due punti; i nerazzurri non arrivano a sei partite di fila senza vittoria in A da febbraio 2012.

Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti fuori casa nel campionato in corso (34); la formazione partenopea è anche quella che è andata meno volte in svantaggio in trasferta nel campionato in corso (cinque).

La squadra di Pioli ha subito 13 reti nelle ultime 5 gare in A, tante quanti ne aveva concesse nelle precedenti 15.

Sfida tra i due club che hanno segnato più gol negli ultimi 15 minuti del 1° tempo in questa Serie A: Inter 13 e Napoli 12.

Lorenzo Insigne ha segnato 10 gol nelle ultime 10 partite in trasferta in A, incluse due doppiette nelle ultime tre.

La prossima sarà la gara numero 100 per José Reina in Serie A: in 34 delle sue prime 99 ha giocato l'intera partita senza subire gol.

Éder ha segnato cinque gol al Napoli nelle ultime sei sfide del massimo campionato, solo all’Udinese l’attaccante ha realizzato più gol in Serie A (sei).

