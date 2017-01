Inter, non solo Gagliardini: rimane l'annoso problema terzini

Da Gagliardini a Luiz Gustavo, da Diarra a Badelj, e via dicendo. Non solo la virtù: anche il mercato dell'Inter sta nel mezzo. E ora che il giovanotto dell'Atalanta è ormai a un passo dal cambiare squadra e città (non colori, ma è un dettaglio), l'attenzione del club milanese e di Suning è pronta a spostarsi altrove. Nella fattispecie, sulle fasce di difesa. Uno dei talloni d'Achille più evidenti della rosa di Roberto Mancini prima, di Frank de Boer poi e infine di Stefano Pioli, nonostante le tre vittorie consecutive in campionato che hanno ridotto in maniera sensibile la distanza con la zona Europa.

L'idea Ricardo Rodriguez

L'ultimo nome - e che nome - è quello di Ricardo Rodriguez. Un esterno a tutta fascia, più che un terzino. Uno, cioé, che ha nella spinta una delle sue caratteristiche evidenti, e che sarebbe dunque un profilo ideale anche per un eventuale utilizzo della difesa a tre. Secondo 'Sky', l'Inter sarebbe disposta a pagare la clausola di 22 milioni prevista nel contratto del mancino, anche se solo a giugno. Ne varrebbe la pena? Secondo più di qualcuno sì, perché si parla di uno dei nomi più in vista del ruolo di terzino. E non è un caso che, a cadenza periodica, Rodriguez venga accostato ai club più ricchi del mondo, dal PSG al Chelsea passando per il Real Madrid. Anche se nei giorni scorsi il suo agente, Gianluca Di Domenico, ha spazzato via ogni voce: "Rumors infondati".

Da Darmian ad Aleix Vidal

Gli altri nomi buoni, sia per la fascia destra che per quella opposta, sono quelli che più o meno circolano da tempo. Matteo Darmian a Manchester gioca e non gioca (più la seconda opzione, a dire il vero), mentre Aleix Vidal è da tempo in rotta col Barcellona e con Luis Enrique e, a meno di sorprese, cambierà aria da qui a fine mese: sono loro due le principali occasioni di mercato guardando all'orizzonte estero. Meno solida è invece la pista che porta a Domenico Criscito, che si fa valere in Russia dal 2011 con la maglia dello Zenit e non sembra aver poi tutta questa fretta di tornare in Italia, nonostante gli ammiratori certo non gli manchino.

Gennaio o giugno?

Ma la vera questione è: Suning avrà la forza e la voglia di aprire il portafogli già a gennaio? L'acquisto imminente di Gagliardini dimostra che sì, le buone intenzioni sono suffragate dai fatti, ma la sensazione è che i veri botti saranno sparati solo al termine della stagione. Come già accaduto ad agosto, del resto, con i costosi colpi Candreva, João Mario e Gabigol. Non è un caso che Pioli, poco prima di Natale, abbia ammesso in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport':

" Sarà un mercato di transizione per tutti, credo che a gennaio non si possano cambiare più di tanto certi valori. A giugno, per quanto ci riguarda, prepariamoci invece a cose importanti, di altissimo livello. I tifosi nerazzurri possono stare tranquilli, Suning ha davvero l’ambizione di rendere l’Inter una delle grandi del calcio mondiale "

L'Inter potrebbe dunque andare avanti così, con i D'Ambrosio e i Nagatomo, i Santon (in realtà in odore di cessione), gli Ansaldi e i Miangue. Una batteria di terzini che non entusiasma, e proprio per questo la dirigenza ha intenzione di intervenire lì. Se a gennaio o la prossima estate, il periodo delle trattative "vere" e non di riparazione, sarà Suning a deciderlo.