Inter, non solo Melo in partenza. Anche Palacio con la valigia in mano. E il Genoa ci pensa

Dopo l’addio, quasi certo, di Felipe Melo un altro sudamericano potrebbe lasciare l’Inter. Rodrigo Palacio, infatti, starebbe seriamente pensando di cambiare maglia e di abbandonare, dopo 5 stagioni, i colori nerazzurri. L’argentino con il suo entourage ha rifiutato tutte le offerte giunte dal Sudamerica perché la sua intenzione è quella di rimanere a giocare nel vecchio continente e proprio per questo motivo sta cercando una società che possa offrirgli la possibilità di rimanere in Europa. “El Trenza”, vista la scadenza del suo contratto con i nerazzurri nel 2017, cerca in club che possa offrigli 18 mesi di contratto, scadenza nel giugno 2018, e i nerazzurri per accontentare l’argentino sono disposti a farlo partire a 0 anche immediatamente a gennaio.

Le condizioni per un addio, anche immediato, di Palacio ci sono tutte resta ora da trovare quali club europei avranno intenzione di offrire un contratto ad un giocatore che tra meno di due mesi spegnerà 35 candeline ma, allo stesso tempo, con la sua esperienza può rendersi utile alla causa di molte squadre. Tra le squadre principalmente interessate potrebbe esserci il Genoa che starebbe così pensando ad un clamoroso ritorno magari grazie ad un aiuto da parte dei nerazzurri almeno fino al giugno 2017 per quanto riguarda l’ingaggio. Situazione in evoluzione che nei prossimi giorni potrebbe subire l’accelerazione definitiva.

Filippo Rivani

