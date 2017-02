Inter, occhi puntati sul giovane Henrichs del Bayer Leverkusen

E’ sempre l’ora del calciomercato: l’Inter ha deciso di piazzare dei colpi per giugno (Ricardo Rodriguez su tutti) e di tutelarsi con dei giovani. Stiamo parlando di Benjamin Henrichs, il nome per la fascia destra che piace tanto alla società nerazzurra. Il ragazzo, classe ’97, è di proprietà del Leverkusen. Il ds Piero Ausilio, su consiglio di un intermediario italiano, è andato a seguire il giocatore direttamente in Germania.

Il benestare del ds è subito arrivato: feedback positivi per il giovane terzino. L’operazione non si è fermata al semplice scouting, ma si è cercato di capire anche il costo del cartellino, certamente elevato, dal momento che Henrichs va in scadenza di contratto con il Bayer solamente nel 2020.

Sul fronte Rodriguez, ci sono stati nuovi contatti tra le società. L’Inter non vorrebbe pagare la clausola rescissoria fissata a 22 mln. La prima offerta formale dei nerazzurri è di 19 mln, 15 parte fissa e 4 di bonus. L’auspicio dei nerazzurri è che le richieste del Wolfsburg si possano abbassare. Sullo sfondo, rimane anche il PSG di Emery, in cerca di un terzino.