Inter, operazione cessioni: Miranda e Murillo pronti all'addio

Tanti nomi in entrata, qualche idea in uscita. È il momento di far quadrare i conti in casa Inter, soprattutto andando a lavorare su quei nomi che non stanno più rendendo nello stile e nella filosofia di gioco della nuova Inter che sta nascendo. La volontà di investire è molto alta, come quella di fare plusvalenze dove si può fare. È il caso di Jeison Murillo che avrebbe già chiesto la cessione. Il centrale colombiano, 1 rete in 34 presenze quest’anno, sarebbe già nei primi della lista ad essere ceduto. A bilancio grava una cifra bassa alla voce Murillo, il che garantisce anche una notevole plusvalenza.

Altro nome molto vicino alla cessione è quello di Joao Miranda, 36 presenze quest’anno in maglia nerazzurra. Il brasiliano ha deluso letteralmente la società, non tanto sul campo quanto per il livello di impegno dimostrato alla squadra e ai tifosi. Poco attaccamento alla maglia e alla causa nerazzurra, il suo comportamento non ha convinto nessuno dei tre allenatori. Per sostituire il brasiliano si sta pensando a Pepe del Real Madrid, già entrato nell’orbita della Pinetina da diverse settimane. L’Inter si farà trovare per pronta per affrontare al meglio la prossima stagione.