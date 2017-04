Inter, Oriali sempre più verso il ritorno in società

Proprio così, Lele Oriali, storico giocatore e dirigente della società nerazzurra, è pronto a tornare in società.

L’ultimo rapporto con l’Inter risale al 2010 quando, dopo la vittoria della Champions League, lasciò l’allora società di Massimo Moratti. In quel momento in dirigenza era presente, oltre lo stesso Moratti come presidente, un certo Marco Branca. Ora invece ci sono Zhang, Ausilio e Zanetti che hanno tanto voluto il ritorno di Oriali all’Inter. Dal 2014 Oriali è team manager della Nazionale italiana, ruolo che probabilmente lascerà a fine stagione.

Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti tra Ausilio e lo stesso Oriali che avrebbe dato la piena disponibilità. Il nuovo ruolo del dirigente sarà verosimilmente quello di capo dell’area tecnica e presenza forte della società in Italia. Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro con Zhang che arriverà a Milano tra sabato e domenica.

Con il suo ritorno, l’Inter tenta anche di coprire la posizione di amministratore delegato con Nicola Cortese, ex Southampton. Cortese non è un uomo di calcio, bensì un noto banchiere italo-svizzero che ha tutte le competenze necessarie per ricoprire ottimamente il ruolo di ad.

Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente sviluppi in merito. Quello che è certo è Zhang vuole dare un segnale forte alla società e a tutto il movimento, non solo puntando su giocatori italiani ma anche su dirigenti italiani esperti e capaci.

a cura di Stefano Pietrarelli