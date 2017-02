Inter, pañolada di protesta a San Siro dopo le polemiche con la Juve

La pañolada è tornata a San Siro. Come annunciato nei giorni scorsi, i tifosi dell'Inter hanno agitato fazzoletti bianchi poco prima del fischio d'inizio della partita del pomeriggio con l'Empoli, dopo le polemiche scoppiate in seguito alla sconfitta con la Juventus.

La pañolada dei tifosi dell'Inter contro l'Empoli, Serie A 2016-2017LaPresse

"Chi non salta bianconero è" è stato il coro intonato dallo stadio a gran voce. Non è la prima volta per una pañolada al 'Meazza': il febbraio 2010 c'era stata dopo che l'arbitro Tagliavento sventolò il cartellino rosso in un'Inter-Sampdoria a Samuel e Cordoba e José Mourinho fece il famoso gesto delle manette.