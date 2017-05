Inter, parla l’agente di Jovetic: “Il Siviglia ha un’opzione fino al 30 maggio a 13 milioni di euro"

Giorni sempre più intensi quelli del marcato interista dove si inizia a lavorare sulle uscite. Uno dei principali candidati a lasciare definitivamente Appiano Gentile è sicuramente Jovetic, già in prestito al Siviglia nel corso degli ultimi mesi. Il club andaluso, nonostante la possibilità di riscattare il ragazzo non sembra molto intenzionato ad esercitare questa opzione. Anche se oggi l’agente di Jovetic, Ramadani, ha deciso di fare chiarezza.

" Jovetic vuole restare ma non dipende da noi. Il Siviglia ha un’opzione che può esercitare entro il 30 maggio "

Con queste parole l’agente del montenegrino ha fatto capire come la volontà del ragazzo sia quella di rimanere in Spagna e che, contrariamente a quanto si diceva nei giorni scorsi, le possibilità per un riscatto del Siviglia ci sono eccome: semplicemente il club andaluso dovrà decidere di farlo entro il 30 maggio e in tal caso l’Inter riceverà una somma di 13 milioni di euro, utili per qualsiasi discorso legato al FPF.

Mancano poco più di 10 giorni all’arrivo del 30 maggio e in casa Inter tutti sperano che il Siviglia decida di esercitare l’opzione per il riscatto di Jovetic perché con 13 milioni di euro potrebbero essere tutti felici e contenti: il giocatore che così rimarrebbe in Andalusia e l’Inter che incasserebbe una buona cifra. Si aspetta

A cura di Filippo Rivani

