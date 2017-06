Inter, parla Vieri: ”Spalletti è il migliore acquisto ma servono giocatori con personalità”

La nuova Inter di Luciano Spalletti inizierà presto a prendere forma. Ausilio e il suo staff, sotto la supervisione di Walter Sabatini si stanno muovendo su più fronti per provare ad accontentare il tecnico toscano. L’obiettivo minimo, come ha dichiarato lo stesso Spalletti ieri mattia alla Gazzetta dello Sport, è il ritorno in Champions League. Per centrarlo servono acquisti precisi e mirati; servono giocatori di qualità e di esperienza, che siano anche in grado di ricoprire più ruoli.

A questo proposito nella mattinata odierna, sempre alla Gazzetta dello Sport, è intervenuto uno che la maglia dell’Inter l’ha vestita, ottenendo anche ottimi risultati dal punto di vista realizzativo. Stiamo parlando di Christian Vieri. L’ex-centravanti nerazzurro infatti ha espresso il suo parere a proposito di Spalletti, ma ha anche dato dei consigli ai dirigenti per quanto riguarda le caratteristiche che dovrebbero avere i futuri acquisti.

" Considero Spalletti il miglior acquisto in assoluto di questo mercato italiano. Luciano ha carattere, è tosto, è un duro in allenamento e fa giocare molto bene le sue squadre. All’Inter servono gli attributi, e il mister ne ha in abbondanza. Sì, con Spalletti i nerazzurri possono già considerarsi in Champions, vado sul sicuro. Cosa manca? Semplice: giocatori veri. San Siro non è per tutti, lì le gambe non devono tremare mai. Serve gente di qualità e carattere, con una forte personalità "

In coppia con Cattelan nel Foot Volley per beneficenza

Saranno novantasei le squadre che parteciperanno alla prima edizione della "Bobo Summer Cup", che si svolgerà a Cervia dal 15 al 30 luglio prossimo, cui il ricavato sarà devoluto alle popolazioni di Marche e Abruzzo colpite dal terremoto. Bobo, in coppia con Alessandro Cattelan, sfiderà le squadre vincenti dei vari tornei e nel frattempo giocherà contro team di amici e vecchie glorie. Tutto il ricavato della manifestazione andrà devoluto all'associazione Onlus Andrea Ranocchia (www.andrearanocchiaonlus.org) per aiutare le popolazioni di Marche e Abruzzo colpite dal terremoto 2016.

di Andrea Carbonari

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi