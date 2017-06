Inter, Pellegri e Salcedo vicinissimi: operazione complessiva da 60 milioni

L’Inter continua a lavorare con attenzione sul mercato ed è giunto il momento di chiudere due operazioni con il Genoa. I rossoblu, infatti, ad inizio della prossima settimana cederanno all’Inter i due giovanissimi Pellegri e Salcedo, entrambi classe 2001, per un'operazione complessiva da 20 milioni, più bonus legati a presenze e rendimento che verranno divisi per i 5 anni di contratto.

" Pietro tiene i piedi ben saldi a terra e non si fa condizionare dalla voci. Si sta già allenando da solo perché vuole farsi trovare pronto all’inizio della preparazione. Sta vivendo questo momento con serenità perché sa di rimanere altri due anni al Genoa, il club del quale è tifoso e al quale è legatissimo. [Intervista al padre di Pietro Pellegri al Corriere dello Sport] "

Per l'attaccante della Nazionale Under 17, i bonus potranno salire fino a 15 milioni mentre per il sudamericano arriveranno al massimo a 25 milioni di euro. I liguri avranno in cambio dall'Inter anche il classe '98 Axel Mohamed Bakayoko che arriverà a titolo definitivo.

