Inter-Pescara: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Santon; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All.: Pioli

Squalificati: Ansaldi (1)

Indisponibili: -

Pescara (4-4-1-1): Bizzarri; Zampano, Coda, Stendardo, Biraghi; Crescenzi, Verre, Bruno, Memushaj, Benali; Bahebeck. All.: Oddo

Squalificati: Caprari (1)

Indisponibili: Campagnaro, Bovo, Gyomber, Vitturini, Brugman, Gilardino, Muntari





STATISTICHE OPTA

L’Inter ha vinto le ultime sette sfide contro il Pescara in Serie A, realizzando 17 reti (2.4 di media a partita) e subendone solo tre.

In più, la squadra nerazzurra ha perso in una sola occasione contro gli abruzzesi allo stadio Meazza nel massimo campionato, nel settembre 1987 0-2 (4V, 1N) ed ha mantenuto la porta inviolata ben quattro volte.

L’Inter è l’unica squadra ad aver vinto tutte le ultime sei giornate di campionato in Serie A – tuttavia, i nerazzurri non vincono sette partite di fila dal novembre 2012.

In queste ultime sei giornate gli uomini di Pioli hanno subito solo due reti, nessuna squadra ha fatto meglio.

Il Pescara è l’unica squadra a non aver vinto partite sul campo in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei – escludendo il 3-0 a tavolino col Sassuolo, infatti, l’ultimo successo risale al gennaio 2013 a Firenze.

Nessuna squadra ha segnato più dell’Inter nell’ultima mezzora di partita (19 gol) in questo torneo, parziale in cui è proprio il Pescara ad aver subito il maggior numero di gol, sempre 19.

L’Inter ha conquistato 15 punti e vinto 4 partite da una situazione di svantaggio: due record del campionato in corso.

I delfini, d’altro canto, sono andati avanti solo due volte finora nel punteggio, senza mai vincere (un pareggio e una sconfitta): entrambi record negativi.

Un poker (l’unico in Serie A) e una doppietta per Mauro Icardi in due precedenti di A contro il Pescara – solo alla Juve (sette reti) ha segnato di più nel massimo campionato.

Cristiano Biraghi, transitato nel settore giovanile dell’Inter tra il 2003 e il 2011, ha partecipato attivamente a tre degli ultimi cinque gol del Pescara (una rete, due assist).

