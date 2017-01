Inter: Peter Kenyon nuovo consulente di Suning su “raccomandazione” di Mendes e Kia Joorabchian

La notizia è di ieri sera, ed è stata accolta col consueto applauso a scena aperta che contraddistingue ogni scelta di Mendes e/o dei personaggi a lui legati (strepitose le campagne pro-talenti di Mendes della stampa portoghese, vedi alle voci Renato Sanches, Gonçalo Guedes o André Silva): Suning si appresta ad accogliere nei suoi ranghi Peter Kenyon, che sarà il consulente strategico per ciò che riguarda i club di proprietà del sempre più potente fondo cinese. Inter e Jiangsu dunque, ma non solo, dato che l’opulente colosso cinese (che sta per aprire la sua banca ed ha recentemente investito in Honda Motors) ha intenzione di espandere la sua rete di club: stando a quanto riporta Calcio e Finanza, infatti, sarebbero ai dettagli le trattative per acquisire un club portoghese e uno belga, dei quali ancora non sono stati resi noti i nomi.

Ma non è questo il nostro argomento d’interesse odierno, e dunque in questa puntata di Inchiest-AA ci concentreremo sulla controversa (e abbastanza compromessa) figura di Peter Kenyon, ex dirigente di Chelsea e Manchester United, ma anche acclarato esponente di un fondo d’investimento cogestito con Jorge Mendes, il suo più grande sponsor (e non solo): riuscirà Kenyon, raccomandato a Suning da Kia Joorabchian (nel classico rapporto ”gestore di fondo”-”gestore di fondo”), a non entrare nel più classico dei conflitti d’interesse? Questa è solo una delle tante domande che ci siamo posti, e che ci hanno spinto a presentare per filo e per segno il profilo di Kenyon. Seguiteci in questo nuovo viaggio nel lato oscuro del calcio mondiale.

BENEDETTO DA MENDES, RACCOMANDATO DA KIA: INTER, ECCO CHI È PETER KENYON, NUOVO BRACCIO ARMATO DI SUNING- È stato un autentico fulmine a ciel sereno, quello riguardante Peter Kenyon, che ha cambiato i nostri piani mentre ci stavamo già documentando sulle nuove vicende legate al Locarno e alla difficile situazione creata dalle passate triangulacion col Sudamerica. Ma chi è di preciso Peter Kenyon, e perchè il suo profilo può essere definito tanto controverso quanto compromesso? Kenyon, 54 anni, inizia la sua carriera nella Umbro, nota ditta che produce maglie da gioco e che lo vede salire fino alla carica di CEO (amministratore delegato con funzioni da plenipotenziario, all’americana): come ogni scalata, però, anche la sua ha la fine, dato che il buon Peter decide di cambiare totalmente direzione e dedicarsi al calcio giocato. Arriva così la chiamata del Manchester United, nelle cui fila va a ricoprire esattamente lo stesso ruolo: ad e plenipotenziario, con potere decisionale su tutto. E in questo ”tutto” sono comprese varie cose, dal marketing societario alla gestione di casi spinosi (su tutti quello legato a Beckham e al suo passaggio al Real, ma Kenyon avrebbe anche scongiurato le dimissioni di Ferguson nel 2002), ad alcune trattative: è proprio Kenyon ad imbastire e portare a termine la trattativa che porterà Cristiano Ronaldo nelle fila dei Red Devils, un affare (ancora avvolto nel mistero in alcuni punti) che andrà ad ingrossare le tasche di Jorge Mendes e a sancire l’inizio di un’era. E proprio in quel 2003 si può datare l’inizio del rapporto di lunga data tra Jorge Mendes e Peter Kenyon, che prosegue anche dopo che il dirigente (nonostante si fosse professato ”tifoso dello United da sempre”) lascia il Man U e si fa sedurre dal denaro sonante di Abramovich, passando al Chelsea: non appena diventa l’uomo forte dei Blues, Kenyon ovviamente si rivolge all’amico Jorge e ottiene prima Mourinho, e poi la truppa di portoghesi che comprende Hilario, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Deco e compagnia cantante. Un’allegra masnada che fa da apripista ai mille e uno affari orchestrati da Kenyon e Mendes nell’esperienza al Chelsea, che vede tra l’altro anche nascere un altro rapporto, quello tra il britannico e Kia Joorabchian: il super-agente e proprietario del fondo MSI lavora molto col Chelsea e questo è risaputo, ed è stato proprio lui a consigliare l’ingaggio del fido Kenyon a Suning, nel tentativo di accrescere ulteriormente un potere decisionale che è già forte (ha portato lui Joao Mario a cifre folli, ha gestito lui la trattativa-Gabigol da ds-ombra), ma che si è tramutato nel dominio voluto e cercato da Kia solo nel Jiangsu e non nell’Inter (anche se Joorabchian ha preso parte al casting-allenatore).

Ma non divaghiamo, e torniamo alla figura di Kenyon, che lascia il Chelsea nel 2009, siglando un accordo con CAA Sports Agency, un’agenzia che cura l’immagine di molti atleti, su tutti quelli di Gestifute (dal 2008). E proprio da CAA nasce uno dei fondi d’investimento della prima era: stiamo parlando di Quality Football Ireland, che nella sua prima versione era proprio di proprietà di CAA (al 70%) e del suo coproprietario Levine (30%). Una versione che avrà pochissima fortuna, mentre con la sua nuova gestione QFI (da qui in poi lo abbrevieremo, il soggetto è sempre quello, anche se ci sono state varie versioni scandite da numeri romani fino a Quality Football Ireland V) diventa una vera e propria potenza del calcio mondiale. una nuova gestione che nasce a inizio 2011, guarda caso pochi mesi prima che Kenyon lasci il suo posto in CAA proprio in virtù del suo coinvolgimento nel fondo, che viene indagato dalla FIFA. Esatto, perchè c’è proprio Kenyon a fare da uomo immagine e braccio ”di movimento” del nuovo fondo (con sede tra l’Irlanda e Jersey, guarda caso proprio dove hanno sede Gestifute e alcune delle sue società-ombra per evadere il fisco), che ha in Jorge Mendes il suo motore e fornitore di calciatori su cui investire: una premiata ditta che, stanca di guadagnare da dirigente (Kenyon) e agente (Mendes), decide di diventare anche la vera proprietaria di percentuali sui cartellini dei giocatori, un ruolo che entrambi i soggetti interessati mantengono tuttora, dopo aver gestito tutta una serie di operazioni più o meno lecite, più o meno pulite (ricordiamo che dal 2015 le TPO sono vietate). E il legame tra Kenyon-Mendes e QFI, che entrambi tentano di nascondere da anni, diviene acclarato proprio con un documento del 2012, nel quale Quality Sports Investments V fonda il nuovo QFI e menziona come club partner Benfica, Porto, Sporting Lisbona, Braga e Atletico Madrid (guarda caso, i club mendesiani a quel tempo), e come sostegno per le sue mirabolanti plusvalenze Mendes e Kenyon, definiti ”soggetti capaci di intrattenere rapporti e trattative con ogni big d’Europa”: il classico vanitoso che si fa i complimenti allo specchio, in un atteggiamento che, sommato alle mille operazioni svolte da QFI su assistiti di Mendes e al ruolo di advisor svolto da Kenyon per ”risollevare” l’Atletico (che, guarda caso, nel suo breve periodo da consulente, compra solo da Gestifute e/o Quality Football Ireland), smaschera tutta la copertura.

DAI DIRITTI ECONOMICI DI KOKE E SAÚL, A JOAO MARIO&CO.: TUTTE LE MANOVRE DI QUALITY FOOTBALL IRELAND- E, visto che sin qui abbiamo citato ampiamente Quality Football Ireland per descrivere quanto sia controversa la figura di Kenyon, vale la pena effettuare un piccolo excursus su questo fondo d’investimento: oltre alle operazioni su Koke e Saúl Niguez, delle quali vi avevamo già parlato spiegandovi come QFI abbia ottenuto il 30% del primo (nel 2013, per 3mln) e il 40% del secondo (nel 2011, per 1.5mln) a storno di precedenti debiti riguardanti principalmente la meteora-Salvio (autore di continui ”rimbalzi” tra Atletico e Benfica al solo scopo di ingrassare le casse del fondo irlandese), QFI ha avviato un deciso rapporto con svariati club, tra i quali spicca lo Sporting Lisbona vecchia maniera. Prima dell’avvento di Bruno Carvalho, presidente dei Leões e paladino anti-fondi e TPO, lo Sporting rappresentava infatti una terra di conquista per soggetti come Quality Football e Mendes, che hanno fatto man bassa di diritti economici e percentuali del cartellino: QFI si è ritrovata ad accumulare partecipazioni in flop come Chaby, Fito Rinaudo (passato da Catania, con qualche problema legato proprio al 50% del fondo), Van Wolfswinkel, Ponde e Diego Rubio, giocatori di buon livello come Torsiglieri, Schaars e il giovane Figueiredo, ma anche futuri campioni come Joao Mario ed Eric Dier.

E proprio quest’ultimo (insieme all’attuale interista, Mendes&co. hanno incassato il 25% della cessione) rappresenta uno dei casi più spinosi, col ”nuovo” Sporting che si è trovato costretto a cederlo al Tottenham in quanto QFI (forte del 50% del cartellino, comprato per… 1mln!) premeva affinchè partisse. L’ennesima dimostrazione dei problemi creati dai fondi d’investimento, e questo non è il solo caso riguardante il fondo targato Mendes&Kenyon, che rastrellava partecipazioni nei cartellini dei giocatori in tutta Europa, seguendo anche il metodo del ”3×1”: un metodo applicato nel caso di Hugo Almeida, noto assistito di Mendes che è passato al Besiktas quasi gratuitamente, o meglio, in cambio di una cospicua partecipazione nei cartellini di tre talentini del club turco. Stiamo parlando di Atinc Nukan, Necip Uysal e Muhammed Demirci, coi primi due che stazionano ancora nella rosa del Besik (Uysal oscilla a mò di pendolo tra titolarità e panchina da anni) e il terzo che ha fatto una bruttissima fine, crollando fino all’Istanbulspor (4a serie turca: un fallimento che accomuna molti giocatori ”toccati” da Mendes, do you remember Alipio?). Ma i casi più spinosi sono altri, e portano i nomi di Elias Trindade e Roberto: il primo, centrocampista brasiliano molto quotato in patria, entra nell’orbita di QFI poco dopo il passaggio allo Sporting Lisbona (che caso!), che lo acquista per 8,85mln dall’Atletico Madrid nella più classica delle operazioni non-sense del calcio portoghese, dato che il giocatore aveva fatto malissimo nelle fila dei colchoneros, che l’avevano acquistato qualche tempo prima per 7mln e fanno addirittura una plusvalenza. Ma le stranezze non finiscono qui, dato che pochi giorni dopo l’acquisto il 50% di Elias passa a QFI per 3.85mln, e così lo Sporting ”svaluta” di fatto il cartellino di un giocatore appena acquistato: ma questo è niente riguardo all’intrigo-Roberto, che arriva ad agitare nel profondo il calcio spagnolo. La storia di Roberto, portiere ex Atletico Madrid, è già strana per il suo continuo rimbalzo tra Benfica e colchoneros, ma lo diventa ancor di più nel 2011, quando il portiere passa per 8.6mln al Real Saragozza in un affare che attira le attenzioni della CMVM (l’organismo che controlla le operazioni finanziarie portoghesi): il Zaragoza è infatti sottoposto alla ley concursal (per debiti di oltre 143mln) e non può permettersi un’operazione del genere, e a questo punto il Benfica svela cos’è successo davvero. Gli spagnoli hanno pagato solo l’1% della cifra, mentre il restante 99% dei diritti economici è stato acquistato da una società chiamata Be Plan, che si rivelerà affiliata a Quality Football ed a Mendes: nel 2013 infatti, quando Roberto rientra al Benfica per insolvenza e viene ceduto nuovamente all’Atletico (che lo gira all’Olympiakos) per 6mln, la stessa cifra verrà poi reinvestita dalle Aquile per acquistare il 50% di Pizzi dagli stessi colchoneros (lasciandolo un anno all’Espanyol). Due affari orchestrati da club in ottimi rapporti con Mendes, su giocatori di Mendes che sono nel portafoglio-investimenti di QFI, alle stesse cifre: il classico affare da puzza di bruciato.

E così, vi abbiamo fornito un quadro esaustivo sia sul personaggio-Kenyon, che sui suoi rapporti acclarati (gestione in prima/seconda persona) con un fondo d’investimento, quel Quality Football Ireland che rientra in tante operazioni di mercato: siamo sicuri che il dirigente inglese, prossimo ad entrare nei ranghi di Suning come consulente, non finisca col decidere di proporre giocatori a iosa tra quelli ”gestiti” da lui e da quel Mendes che ormai ne è diventato il partner? Ai posteri l’ardua sentenza, anche se noi abbiamo seri dubbi sul fatto che il controverso Kenyon possa essere l’uomo giusto per Inter&co…

di Marco Corradi