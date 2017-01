Inter: pronto il rientro di Medel. Ranocchia o Andreolli in uscita

Il rientro di Gary Medel nella rosa dei nerazzurri potrebbe avvenire già stasera. Il calciatore cileno sembra infatti essere guarito dalla distorsione al ginocchio destro ed è pronto a tornare in campo già nella sfida odierna contro il Chievo. Con il suo rientro, l’Inter può pensare alla cessione di Ranocchia o Andreolli.

Medel torna due mesi dopo nella lista dei convocati per la partita di stasera dei nerazzurri. Stefano Pioli considera il cileno un difensore, e, visto anche l’arrivo di Roberto Gagliardini, la posizione di Gary Medel sarà sicuramente quella del centrale di difesa. Questo cambio tecnico scelto dalll’allenatore nerazzurro può portare dei risvolti di mercato nelle ultime settimane; uno tra Ranocchia e Andreolli sarebbe infatti in esubero nella folta rosa dell’Inter. Per Andreolli non è stata ricevuta nessuna proposta, ma per Andrea Ranocchia ci sarebbe l’interesse di più di un club: uno di questi è il Sassuolo. La squadra di Di Francesco potrebbe infatti perdere Acerbi (direzione Leicester) e avrebbe pensato di sostituirlo con il difensore nerazzurro.

Sul centrale c’è però un buon interesse anche da parte di altre sue squadre, ossia il Bologna e il Watford dell’ex-tecnico interista Walter Mazzarri. Il rientro di Medel darà, come detto, ancora minor possibilità ad Andrea Ranocchia di mettersi in mostra negli undici titolari, e quindi l’ex-difensore del Bari potrebbe decidere definitivamente di concludere un’esperienza non molto fortunata con la maglia dell’Inter.

di Davide La Vattiata