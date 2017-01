Inter: Santon in uscita, c'è la Sampdoria?

Davide Santon è sempre nella lista partenti. I nerazzurri, per nulla convinti delle prestazioni del classe ’91, aspettano di capire quale altro difensore sia in uscita, prima di rimanere scoperti in quella zona del campo, soprattutto sulle fasce. Per adesso, l’unica squadra interessata al giocatore classe 1991 è la Sampdoria, che ha bisogno di un terzino dopo l’infortunio di Sala e la probabile partenza di Pereira. La trattativa potrebbe animarsi negli ultimi giorni di mercato, ma al momento non c’è nessuna offerta ufficiale dei doriani. Sembra, però, che il corteggiamento dei blucerchiati vada avanti da tempo e Santon, alla fine, potrebbe cedere alle avances.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)