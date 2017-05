Inter-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (4-4-1-1): Handanovic, D’Ambrosio, Murillo, Andreolli, Nagatomo; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Perisic;, Banega; Icardi. Allenatore: Vecchi.

Squalificati: Medel, Kondogbia

Indisponibili: Miranda

Sassuolo ( 4-3-3) : Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Aquilani, Sensi, Biondini; Berardi, Defrel, Politano. Allenatore: Di Francesco.

Squalificati: Ragusa

Indisponibili: Duncan, Pellegrini, Mazzitelli, Gazzola, Pegolo, Pomini

STATISTICHE OPTA

Il Sassuolo ha subito 18 gol dall’Inter in Serie A, a nessuna squadra ne ha concessi di più.

Nemmeno un pareggio nelle sette sfide tra Inter e Sassuolo in Serie A: quattro vittorie per i nerazzurri e tre per i neroverdi.

Il Sassuolo ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime cinque gare di Serie A giocate al Meazza: sconfitta per 4-3 dal Milan nella più recente, ad ottobre.

Nessuna squadra ha raccolto meno punti dell'Inter (due) nelle ultime sette giornate di Serie A.

L’Inter non vince in casa da tre turni, due sconfitte e un pareggio: in campionato non arriva a quattro gare casalinghe senza successi da aprile 2015.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive, il Sassuolo ha alternato un pari a una vittoria nelle ultime cinque giornate: pareggio contro la Fiorentina nella gara più recente.

Il Sassuolo è, al pari del Palermo, la squadra che ha perso più punti (12) rispetto allo scorso campionato – l’Inter, invece, ha otto punti in meno rispetto al 2015/16.

Il 23% delle reti concesse dall’Inter è arrivato su sviluppi di corner (10 su 44), percentuale record in questo campionato.

Mauro Icardi ha trovato contro il Sassuolo la sua prima tripletta in Serie A con la maglia dell’Inter, nel settembre 2014.

Gol e assist nell’ultima giornata per Matteo Politano, che non aveva partecipato ad alcuna rete del Sassuolo nelle precedenti 12 presenze in Serie A: con lui in campo la percentuale di vittorie dei neroverdi in questo campionato passa dal 16.7% al 34.5%.