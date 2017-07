Inter: segnali positivi dal campo (Jovetic), dubbi sul mercato (Lamela)

Nell'amichevole vinta contro il Lione (1-0), Luciano Spalletti si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi, che ha visto dominare gran parte del match contro la formazione transalpina. A stupire piacevolmente Stefan Jovetic, autore del gol e di una partita molto positiva. Il montenegrino, lo sappiamo, è tra i maggiori indiziati a lasciare la beneamata ma, in certi casi, una serie di buone prove in pre-campionato e una seria predisposizione verso il nuovo tecnico, possono cambiare le sorti del mercato anche quando questo sembra deciso.

Jovetic, un'altra illusione

Nelle ultime due estati – da quando è parte dell'Inter – Stefan Jovetic sembra il giocatore in grado di far felice l'Inter e gli interisti. Poi, passato luglio e finito il caldo, la storia racconta di un giocatore che si perde e fa perdere la pazienza a chi, nell'estate precedente, aveva riposto in lui grosse speranze. Non gli mancano certo i colpi e le doti tecniche, ma dopo le belle cose fatte vedere negli anni di Firenze (2008-2013), le esperienze al Manchester City e poi all'Inter l'hanno fatto passare da possibile fuoriclasse a giocatore normale, anzi, di cui liberarsi. E' stato così l'anno scorso quando, a metà stagione e dopo non essere stato inserito in lista Europa League, è stato mandato in prestito a Siviglia, dove dopo il “solito” gol all'esordio, si è spento non lasciando di sé un glorioso ricordo. Tanto però è sembrato bastare per il passaggio alla corte andalusa all'inizio di questa estate – con il benestare interista – ma la richiesta della società meneghina è sempre stata troppo alta rispetto alla proposta del Siviglia, che ha mollato la presa lasciandolo, almeno per ora, in nerazzurro.

Jovetic - Lazio-Inter - Serie A 2015/2016 - LaPresseEurosport

Lamela, ha senso?

Con questo in sottofondo e le prestazioni di Jovetic che alcuni tifosi ora invocano a restare, l'Inter continua a sondare il terreno per un attaccante esterno. Keita è nel mirino da tempo, Schick vi è entrato dopo il fallimento della trattativa con la Juventus e da qualche ora rimbalza dall'Inghilterra anche il nome di Erik Lamela, ex Roma, al Tottenham dal 2013. Attaccante esterno argentino classe 1992, il giocatore cresciuto nel River Plate non ha mantenuto le aspettative che l'avevano preceduto al suo arrivo in Europa (2011), ma potrebbe risultare un affare. Il club inglese lo valuta 18 milioni mentre l'Inter mette sul piatto 15, distanza che nel mercato di oggi è ampiamente colmabile. Va analizzato però quanto un'operazione del genere possa avere senso in chiave interista. Lamela non è più giovanissimo (25) e non sembra quel tipo di giocatore in grado di cambiare le sorti nerazzurre. E' vero che costa relativamente poco, ma invece di concentrarsi solo sull'attacco – dove per il momento sono ancora presenti due giocatori di primissimo piano come Perisic e Candreva e, se mantenesse fede alle proprie doti, Jovetic potrebbe rientrare nel giro giusto – i nerazzurri avrebbero forse bisogno di concretizzare un colpo in difesa, dove l'attuale coppa di difensori centrali formata da Miranda e Skriniar non sembra poter dare eccessive garanzie.

Diop, Dalbert e la chiusura di Sabatini

Si fa il nome di Diop, centrale del Tolosa: non esalta la piazza. Poi c'è l'ormai pallino Dalbert, per il quale le cose sembrano fatte da tempo ma non c'è ancora niente di ufficiale. Per il resto Sabatini è rimasto sempre molto abbottonato sulla questione, il che potrebbe far sperare in qualcosa di più, ma anche “preoccupare” i tifosi che vedono la società ancora troppo ferma, in attesa forse di piazzare qualcuno (Perisic?) per poter poi reinvestire.